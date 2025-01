Premierul sârb a demisionat

Premierul sârb Milos Vucevic și-a anunțat marți demisia, după aproape trei luni de proteste studențești împotriva guvernului, declanșate după prăbușirea, anul trecut, a unei porțiuni din acoperișul gării din Novi Sad în care au murit 15 oameni.

”Decizia mea irevocabilă este de a demisiona din postul de prim-ministru”, a declarat Vucevic, care ocupa această funcție din mai 2024.

”Pentru ca tensiunea în societate să nu mai continue să crească, am luat această decizie. Fără îndoială, sunt mândru de tot ce am făcut. Sunt mândru de miniștri, de cabinet și îi mulțumesc președintelui pentru munca comună”, a declarat Vucevic într-o conferință de presă la care nu s-au adresat întrebări.

”Am avut o lungă întrevedere cu președintele (sârb Aleksandar Vucic – n.r.) în această dimineață, am discutat despre toate și mi-a acceptat argumentele”, a adăugat Vucevic, care a fost primar al orașului Novi Sad în perioada 2012- 2022.

De altfel, în mandatul lui au început lucrările de renovare ale gării din acest oraș, încheiate cu câteva luni înaintea accidentului.

Potrivit EFE, și actualul primar din Novi Sad, Milan Djuric, își va prezenta marți demisia.

Serbian Prime Minister Miloš Vučević resigns amid mass protests

The resignation comes in the wake of widespread protests following the tragedy at the Novi Sad train station, which have since escalated into the largest anti-government demonstrations in recent years.

President… pic.twitter.com/qlUXORnVmY

— NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2025