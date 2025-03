Se strigă iar: ”crimă de război”

Ucraina a acuzat sâmbătă armata rusă că a lovit un spital militar din Harkov (nord-est), avariind clădirea și făcând victime, notează AFP.

”Spitalul și clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate de o dronă Shahed”, a declarat armata ucraineană, adăugând că, ”potrivit primelor rapoarte, sunt victime în rândul militarilor care erau primeau îngrijiri acolo”.

Kievul nu dezvăluie de obicei informații despre pierderile sale militare și nu a precizat numărul soldaților răniți.

Armata ucraineană a acuzat Rusia că a comis o ”crimă de război” și ”a încălcat normele dreptului umanitar internațional”.

At least 2 people have been killed pic.twitter.com/MpgdgXZ66L

A hospital and several residential buildings have been hit.

Ukraine’s 2nd-largest city Kharkiv is being hit by a large swarm of Russian suicide drones.

One of Kharkiv hospitals following tonight’s russian drone attack on the city pic.twitter.com/bLZUS9HDiC

Aceste acuzații intervin în timp ce administrația președintelui american Donald Trump face presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, organizând discuții indirecte cu oficiali ruși și ucraineni.

Aceste discuții nu au condus deocamdată la niciun avans concret. Ambele părți au acceptat principiul unui armistițiu în Marea Neagră, însă Moscova a pus apoi condiții, în special ridicarea sancțiunilor de către țările occidentale, care nu par susceptibile de a fi acceptate pe termen scurt.

La rândul sau, Rusia a acuzat sâmbătă Ucraina că și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor sale energetice, încălcând încetarea focului în acest sector convenită de părți la începutul acestei luni, informează dpa.

Numărul unor astfel de atacuri în regiunile de sud Kursk și Belgorod a crescut, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova.

Întreruperi ale curentului s-au produs în urma atacurilor asupra liniilor și substațiilor de înaltă tensiune.

Acest lucru contrazice asigurările date de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la încetarea acestor atacuri, a spus ministerul rus într-o postare pe Telegram.

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, președintele Zelenski a acuzat, la rândul său, Moscova, pentru că ar fi continuat să vizeze rețeaua energetică a Ucrainei.

Throughout last evening and night, Russia attacked Ukraine with more than 170 drones, including over 100 Shaheds. This massive attack targeted the Dnipro, Kyiv, Sumy, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.

All night in Dnipro, the aftermath of this attack was being dealt with. As of… pic.twitter.com/LWZLXLqG7r

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2025