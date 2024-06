Cristi Danileț se compară cu Şoşoacă

Cristi Danileț sau Şoşoacă, cine o are mai mare?

Fostul judecător Cristi Danileț compară pensia sa specială „cu salariul de 8000 de euro pentru Şoşoacă”, negand ca are pensie de lux. Totodată atacă PSD si PNL.

Danileț i-a dat replica unui internaut care i-a amintit de pensia sa „de lux” la 48 de ani.

„Eu am curajul sa spun ca PSD a nenorocit tara in complicitate cu PNL. Dvs aveti acest curaj?! Iar pensia mea nu e de lux. De lux este salariul de 8000 de euro pt Sosoaca sa faca scandal in UE”, a răspuns Danilet pe Facebook.

Intr-un interviu la începutul anului pentru aktual24.ro, Danilet anuntase că îşi doreşte să intre în politică.