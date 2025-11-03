Un studiu recent al Academiei de Studii Economice confirmă că voucherele de vacanță sunt un pilon vital pentru economia României și turism. Eliminarea lor ar aduce o pierdere de aproape 1,75 miliarde lei din PIB și 17.000 de locuri de muncă.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism atrage atenția că în 2025 turismul intră în recesiune, cu o scădere de 6,3% a turiștilor cazați în august, cauzată de scăderea puterii de cumpărare și lipsa politicilor de sprijin. În plus, în septembrie 2025 voucherele acordate s-au prăbușit cu 85% față de anul trecut.

Fără vouchere, investițiile în turism riscă să fie oprite, iar industria să sufere falimente și disponibilizări. ANAT cere guvernului să actualizeze valoarea voucherelor și să extindă programul în mediul privat, pentru a salva un sector crucial pentru economie și locuri de muncă.

Analiza Academiei de Studii Economice. Eliminarea voucherelor de vacanță ar duce la o pierdere de 1,744 miliarde lei din PIB-ul României.

•Sunt puse în pericol 17.000 de locuri de muncă, direct și indirect în turism, HORECA, transport și agrement.

•Fiecare milion de lei investit în vouchere susține peste 1.670 de locuri de muncă.

•În august 2025, numărul turiștilor cazați a scăzut cu 6,3% față de anul precedent, în ciuda reducerilor oferite.

•În septembrie 2025, valoarea voucherelor acordate s-a prăbușit cu 85% față de aceeași lună din 2024.

•Numărul unităților de cazare clasificate a crescut de 5 ori în ultimele două decenii, de la 6.300 în 2006 la 28.900 în 2025, susținut în parte de vouchere.

•Aproximativ 40% din unitățile de cazare sunt noi sau modernizate în ultimii 3 ani.

•Fiecare leu investit în vouchere produce un efect multiplicator de peste 1,6 lei în PIB.

•90% din veniturile generate de vouchere sunt fiscalizate și contribuie la bugetul de stat.

Nu este singurul domeniu afectat de austeritatea bugetară

Sectorul construcţiilor din România se apropie de o criză serioasă, aproximativ 50.000 de muncitori riscă să îşi piardă locurile de muncă în perioada următoare spun exerții.

https://www.cotidianul.ro/cutremur-pe-piata-constructiilor-50-000-de-romani-risca-sa-si-piarda-locurile-de-munca-avertizeaza-cristian-erbasu/