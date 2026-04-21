Cum profită partidele care vor să se afirme de criza PSD-Bolojan

Cotidianul a trecut în revistă conturile de Facebook a șapte dintre cele mai vizibile partide din afara legislativului, dar și conturile liderilor acestora, pentru a vedea cum au reacționat la încercarea PSD de debarcare a lui Bolojan. Partidele cu pricina sunt SENS, Drept, REPER, Forța Dreptei, Acțiunea Conservatoare (ACT), PNȚCD și PMP.

SENS, favoriții tinerilor: Marele guvern proeuropean a devenit un circ ieftin

Marți, mișcarea SENS a postat pe Facebook un punct de vedere amplu, în care critică puternic Coaliția proeuropeană. Partidul care în sondaje se distinge drept unul dintre favoriții tinerilor de sub 30 de ani consideră că guvernarea a fost rapid transformată într-un circ politic.

„Când începeți să și guvernați?

În plină recesiune tehnică și în pragul unei crize economice globale, iresponsabilitatea partidelor aflate la guvernare este revoltătoare. Partidul Social Democrat, cel mai puțin proeuropean dintre partidele aflate la guvernare, aruncă țara în aer după ce a văzut în sondaje că procentele sale se scurg pe seama măsurilor de austeritate pe care le-a votat cu două mâini atunci când a fost vorba de cei mai vulnerabili dintre cetățeni și de care au fugit când a venit vorba de privilegiile pentru casta lor de protejați.

Marele guvern proeuropean promis ca zid împotriva extermismului a devenit repede un circ ieftin în care fiecare dintre cele patru partide tradiționale a arătat cu degetul către ceilalți, totul pe banii, suferința și nervii românilor.”

SENS nu vrea anticipate

SENS a criticat puternic măsurile de austeritate ale lui Bolojan, care vin în directă opoziție cu poziția economică de centru-stânga a formațiunii. Aceștia cred că guvernul a folosit toporul unde trebuia bisturiul.

„Creșterea TVA, bugetul ciopârțiț cu toporul acolo unde era nevoie de bisturiu, lipsa totală de coerență și sacrificarea tuturor măsurilor de protecție pentru cei vulnerabili, cu largul concurs al tuturor partidelor din coaliție, nu au făcut decât să îi urce în sondaje pe extremiștii care abia așteaptă să pună un zid între noi și Europa.

Românii au nevoie de măsuri concrete care să reducă corupția, să reducă evaziunea și să-i taxeze pe cei care au tot primit amnistie până acum. Avem nevoie de reorganizare administrativă, ANAF funcțional și instituții care lucrează pentru cetățean. Nu avem nevoie de austeritate și de haos. ”

În final, SENS spune că alegerile anticipate trebuie evitate. Totuși, aceștia se arată pregătiți să concureze într-un nou scrutin parlamentar.

„Românii care au votat pentru valori proeuropene, unitate împotriva extremismului și responsabilitate politică au primit în schimb același sistem defect, care face politică fix cum știa și până acum: cu gândul la averile propriului activ de partid și ale apropiaților lor.

După atâtea runde de alegeri, acest impas politic are potențialul de a paraliza statul român pentru cel puțin un an: am pierde banii din PNRR, am amâna încă o dată reforma serviciilor și a administrației publice, datoriile ar crește, economia s-ar contracta iar extremiștii vor sta pe margine și vor aplauda.

Alegerile anticipate ar trebui să fie ultima opțiune în momentul de față, dar dacă criza actuală se accentuează și se ajunge la acel scenariu, SENS este pregătit să intre în cursa electorală și să aducă în Parlament maturitatea, principiile și curajul de care țara are nevoie.”

ACT nu va duce dorul Coaliției

Acțiunea Conservatoare, partid rupt din AUR după ce fostul copreședinte al formațiunii, Claudiu Târziu, s-a certat cu George Simion și și-a făcut un nou partid, a lansat o reacție scurtă pe Facebook înaintea votului social-democraților. ACT crede că românii s-au săturat de toate partidele de la guvernare.

„PSD votează astăzi dacă rămâne la guvernare. Dar întrebarea reală nu e dacă pleacă PSD. Întrebarea e: există vreun partid din această coaliție care, dacă pleacă, ne lipsește cu adevărat?”

Claudiu Târziu a făcut și pe pagina personală o postare în contextul crizei politice. „PSD și PNL se acuză reciproc pentru dezastrul pe care l-au făcut împreună. România trebuie să redevină a românilor.”

S-a stins lumina la PMP și Forța Dreptei?

Atât PMP, partid fondat de Traian Băsescu, cât și Forța Dreptei, formațiunea fostului premier liberal Ludovic Orban, n-au scos o vorbă despre votul dat de social-democrați.

În cazul PMP, nici Eugen Tomac, liderul partidului și consilier prezidențial, nu s-a sinchisit să comenteze pentru susținătorii săi situația crizei politice.

La Forța Dreptei, situația pare și mai gravă. Partidul n-a mai postat ninic din 8 martie, de aproape două luni. Nici Ludovic Orban, de altfel un susținător al premierului, nu e cu mult mai activ.

Vlad Gheorghe, mai tăcut ca de obicei

Pe contul oficial al partidului fondat de Vlad Gheorghe, Drept, nu a apărut o reacție referitoare la acțiunile PSD în războiul cu Bolojan, în ciuda faptului că liderul partidului face parte din stafful premierului liberal.

Vlad Gheorghe a făcut însă pe pagina sa personală o postare în care bate apropouri la decizia social-democraților. La o poză cu el și Bolojan, Gheorghe a pus descrierea „Să aprindem lumina!”, referire la discursul premierului despre „cămara cu șobolani” a statului român.

Filiale locale ale partidului au fost însă mai active. Drept Neamț a postat o grafică în care premierul Bolojan pune lanterna pe o cămară cu mulți șobolani PSD și doi din PNL.

REPER: Ajunge cu PSD

REPER a făcut duminică o postare de susținere pentru premierul Bolojan. Deși nu au oameni în parlament, un politician reprezentativ pentru partidul înființat de Dacian Cioloș conduce ministerul Investițiilor Europene pe un loc oferit de PNL: Dragoș Pîslaru.

„/Ajunge. Până aici./ spun ei. Da, ajunge, dar cu PSD. De când este la guvernare, PSD nu guvernează, doar își protejează rețelele mafiote construite pe spatele României. Critică propriul guvern, sabotează reformele și apără privilegii pe care românii le plătesc. Acum vorbește despre „momentul adevărului”.

Perfect. Atunci să spunem adevărul:

📌 deficitul a explodat în timpul guvernării lor.

📌 au cheltuit fără măsură, iar nota de plată vine acum pentru toți.

📌 au ținut instituțiile captive, pentru propriile interese.

📌 de fiecare dată când e vorba de tăiat privilegii, blochează deciziile.

📌 riscăm pierderea fondurilor europene pentru că refuză reforme reale.”, au scris cei de la REPER pe Facebook.

Aceștia au aruncat în cârca PSD criza politică pe care o va aduce retragerea susținerii pentru Bolojan.

„Dacă PSD iese de la guvernare după 20 aprilie, aruncă țara într-o criză politică exact când e nevoie de stabilitate. O face doar ca să evite corecțiile fiscale și reformele care le ating rețelele. Aceeași lipsă de asumare, de fiecare dată când devine greu.

În schimb, Guvernul muncește cu adevărat. Se ocupă de ce contează: disciplină financiară, ordine în instituții, mai puțină risipă și începutul unor reforme pe care România le așteaptă de ani de zile. Asta face Ilie Bolojan consecvent și cu rezultate.

Noi, la REPER, susținem această abordare, pentru că aduce responsabilitate și stabilitate într-un moment critic. România nu mai are timp pentru jocuri politice. Are nevoie de muncă serioasă, decizii ferme și politicieni serioși, care își duc mandatul până la capăt, făcând ce trebuie pentru țară, nu mimând grija față de oameni.”

PNȚCD și teoria conspirației

PNȚCD este în ultimul timp un partid suveranist. La PMB, au susținut-o pe Anca Alexandrescu împreună cu AUR. Acum, despre Guvernul Bolojan PNȚCD lansează o teorie a conspirației prin vocea lui Aurelian Pavelescu, șeful partidului: tabăra Bolojan vrea să vândă cât mai repede țara.

„AGENDA BOLOJAN – FEDERALIZARE PRIN VÂNZAREA TOTALĂ A ROMÂNIEI! FRICA PSD!

Guvernarea Bolojan n-a fost o prostie sinistră, ci un plan. Vedem acum, la sfârșit mandatului de care se agață cu disperare el, PNL și USR, încercând să câștige timp. Voi expune aici argumentele, inclusiv acelea care au determinat PSD să iasă din coaliție, cu toată regia pusă în operă de Grindeanu.

Planul vizează punerea României în situația renunțării totale la suveranitate în vederea federalizării UE, fără putință de întoarcere.

Astfel, toate măsurile fiscale privind tăierile de pensii și salarii, mărirea tva și a celorlalte impozite față de persoanele fizice și juridice, cu EXCEPȚIA MULTINAȚIONALELOR, împotriva oricărei logici economice, au avut scopul predeterminat de sărăcire a populației și golirea întregii piețe de producție și consum naționale. A fost vorba despre pregătirea vânzării României în mod integral, PRIN CREAREA DEPENDENȚEI TOTALE FAȚĂ DE STRUCTURILE DE PUTERE ȘI ECONOMICE CORPORATISTE ALE BRUXELLESULUI.

Dezmembrarea sistemului energetic național și a ultimelor companii de stat autohtone prin preluarea ostilă de către grupurile corporatiste UE, era și rămâne ultima lovitură. Statul este golit astfel de orice putere de a se apăra, un stat gol de conținut care-și păstrează EXCLUSIV COMPONENTA DE REPRESIUNE.”

„PSD, panicată de revolta socială”

Pavelescu e de părere că PSD a făcut un pas în spate de frica unei revolte sociale. Acesta face și un apel: vrea debarcarea lui Bolojan cât mai repede.

„Am convingerea că, în această situație, la care-a participat din plin, PSD pur și simplu a intrat în panică și-a făcut un pas înapoi, mai ales la presiunea organizațiilor și membrilor din teritoriu. Inclusiv de teama unei probabile revolte sociale. Și, de asemenea, în perspectiva alegerilor din 2028, care se anunță devastatoare, partidul dezintegrându-se chiar în baza sa electorală.

Nu exclud avertismentele unor grupări din serviciile secrete, în fața bulversării climatului social.

În același timp, decizia PSD a fost luată și ca urmare a marilor schimbări geopolitice și creșterii puternice a mișcării suveraniste în Europa și România.

Iată de ce Bolojan nu renunță în ultimul moment, refuzând să demisioneze: pentru a pune în operă vănzările companiilor strategice, sub forma listării unor pachete de acțiuni minoritare, ca prim pas. Cu certitudine, odată cu marea criză energetică care se apropie, respectivele companii vor fi forțate să cedeze majoritatea acțiunilor prin măriri de capital ale minoritarilor sau alte mecanisme cunoscute.

Cred că s-a speriat inclusiv Nicușor Dan care s-a detașat de Bolojan, PNL și USR, refuzând să-și asume ”tabula rasa”, fiind pus în pericol chiar mandatul său.

Bolojan vrea însă să ducă planul până la sfârșit, având în spate forțele care l-au și adus la putere. Să vândă tot. Situație în care, chiar dacă va ajunge la putere în 2028, mișcarea suveranistă n-ar mai putea să facă aproape nimic!

PNȚCD solicită instituțiilor securitare, partidelor patriotice și întregii societăți. OPRIȚI-L PE BOLOJAN ȘI ECHIPA SĂ VÂNDĂ CE-A MAI RĂMAS DIN ȚARĂ!”

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor. Guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.