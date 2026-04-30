Cumulul pensiei speciale cu salariul, interzis la stat. Ce categorii sunt exceptate DOCUMENT

Pe scurt, proiectul nu mai permite simultan ca un funcționar public să beneficieze de salariu întreg și pensie întreagă, iar cei aflați în această situație vor fi obligați să aleagă între cele două surse principale de venit.

Mai exact, dacă o persoană vrea să rămână angajată în sistemul public după ce a ieșit la pensie, va putea face acest lucru doar dacă renunță la 85% din pensia specială. În schimb, dacă nu acceptă această reducere, va trebui să renunțe la locul de muncă de la stat și să rămână doar cu pensia.

În paralel, proiectul mai prevede ca toate detașările și transferurile de personal să înceteze în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, iar instituțiile vor trebui să decidă dacă păstrează angajații pe alte posturi sau încetează raporturile de muncă.

Totodată, legea stabilește că angajații din sectorul public pot rămâne în activitate peste vârsta de pensionare doar cu acordul instituției și nu mai târziu de 70 de ani, iar în cazul celor care primesc pensii speciale și militare, continuarea activității este condiționată de reducerea pensiei, conform regulii de 85%.

Ce categorii sunt exceptate

Proiectul nu îi afectează însă pe toți în mod egal. Există și excepții, de exemplu, persoanele care au mandatul menționat expres în Constituție sau cei care au fost aleși, după cum urmează:

🔴 Avocatul Poporului (5 ani); 🔴 deputații și senatorii (4 ani); 🔴 președintele României (5 ani); 🔴 președintele CSM (1 an); 🔴 membrii CSM (6 ani); 🔴 consilierii de conturi (9 ani); 🔴 judecătorii de la Curtea Constituțională (9 ani)

De asemenea, sunt exceptate și urmatoarele persoane/situații: