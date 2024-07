Detaliul interesant din comunicatul lui Barack Obama

Fostul preşedinte Barack Obama nu s-a grăbit să-şi arate sustinerea pentru Kamala Harris după retragerea lui Joe Biden din cursa electorală. Obama a lăudat duminică decizia lui Joe Biden de a retrage candidatura pentru al doilea mandat, dar a avertizat că această decizie îi aruncă pe democraţi „într-un teritoriu neexplorat”, relatează AFP.

„Ştiu că nu ar fi luat această decizie dacă nu era convins că este cea bună pentru America”, a scris Obama într-un comunicat.

„Vom naviga într-un teritoriu neexplorat în zilele următoare. Dar am o încredere extraordinară că liderii partidului nostru vor fi în măsură să creeze un proces care să permită apariţia unui candidat excepţional”, a declarat el, fără a menţiona numele vicepreşedintei Kamala Harris.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024