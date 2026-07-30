Directorul unei instituţii publice de îngrijire a vârstnicilor din Sibiu, reţinut pentru luare de mită

Percheziții în Sibiu și Cluj

Poliţia Română informează că, la data de 29 iulie, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Sibiu şi Cluj. Este vorba despre un dosar penal în care se fac cercetări pentru luare de mită şi dare de mită, în domeniul medical, respectiv al îngrijirii persoanelor vârstnice.

Bani sub formă de donații

Un director de instituție publică ar fi cerut bani sub formă de „donații” pentru a facilita internarea persoanelor vârstnice

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026, un bărbat, de 41 de ani, din Sibiu, în calitate de director al unei instituţii publice de îngrijire a persoanelor vârstnice din municipiul Sibiu, ar fi pretins, în mod repetat, de la aparţinătorii unor persoane care solicitau internarea în cadrul instituţiei, sume de bani disimulate sub forma unor donaţii, în schimbul facilitării internării beneficiarilor”, precizează sursa citată.

Probele administrate până în prezent au relevat că, în perioada menţionată, ar fi fost remise în mod repetat astfel de sume, valoarea totală a acestora depăşind 56.000 de lei.

Percheziții, mandate de aducere și bani ridicați

Pentru documentarea activităţii infracţionale, poliţiştii au pus în executare 14 mandate de aducere la sediul poliţiei, şase mandate de percheziţie domiciliară şi două ordonanţe de percheziţie auto. În urma acestora a fost ridicată suma de 35.276 de lei, 800 de USD, 175 de euro, precum şi mai multe dispozitive electronice.

Bărbatul a fost reținut, urmând să fie propus pentru arestare preventivă

În baza probelor, la 29 iulie, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat instanţei competente cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale care se impun.