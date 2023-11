Djokovic, văzut de antrenorul surorilor Williams – Cuvinte mari

Fostul antrenor al surorilor Williams, Rick Macci, a descris, la superlativ, forța mentală a jucătorului sârb Novak Djokovic.

„Novak Djokovic este cel mai bun model de urmat în sport în ceea ce privește FORȚA MENTALĂ. Când el se activează, tu ești blocat”, a scris Macci pe X.

Referindu-se la cei trei mari – Djokovic, Nadal și Federer, Rick Macci a afirmat:

„Dintre cei trei mari, Roger Federer a avut cel mai bun serviciu, Rafael Nadal a avut cel mai bun topspin, iar Novak Djokovic a avut cea mai bună carieră”.

Of the BIG 3 @rogerfederer had the best serve.@RafaelNadal had the best topspin @DjokerNole had the best career.

— Rick Macci (@RickMacci) November 7, 2023