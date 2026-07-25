Donald Trump: „Îmi anunț intenția de a candida pentru al patrulea mandat de președinte”

„Devin foarte bun la a candida pentru președinție. Am câștigat de trei ori. Și a doua oară, apropo”, a adăugat.

Redactia Cotidianul - redactor
Donald Trump: „Îmi anunț intenția de a candida pentru al patrulea mandat de președinte”

„Devin foarte bun la a candida pentru președinție. Am câștigat de trei ori. Și a doua oară, apropo”, a adăugat.

Donald Trump a făcut o glumă în timpul unui discurs la cina corespondenților de la Casa Albă, anume că va mai candida pentru încă un mandat de președinte. Conform Constituției SUA, o persoană poate fi aleasă de cel mult două ori.

În discursul său la Cina corespondenților de la Casa Albă, Donald Trump a glumit cu publicul prezent spunând că va candida și a patra oară pentru funcția de președinte.

„Când voi pleca, veți fi cu toții faliți. Modelul vostru de afaceri va fi distrus. Ratingurile voastre vor dispărea. De aceea, pentru că îmi pasă atât de mult de presă și vreau să vă salvez audiențele, sunt încântat să-mi anunț intenția – este oarecum o intenție – de a candida pentru un al patrulea mandat de președinte al Statelor Unite. Am câștigat de trei ori. Acum o vom face din nou”, a spus președintele american.

Apoi și-a pus pe cap o șapcă roșie pe care scria „Trump 2028”.

„Devin foarte bun la a candida pentru președinție. Am câștigat de trei ori, și a doua oară, apropo”, a adăugat.

A doua oară când a candidat, în 2020, Trump a pierdut în fața lui Joe Biden. Trump a refuzat să-și recunoască înfrângerea și a susținut că au existat fraude electorale care i-au schimbat rezultatul.

Echipa sa a intentat zeci de procese în instanță pentru a contesta rezultatele în mai multe state, însă acestea nu au dus la schimbarea rezultatului alegerilor

 

Conform Constituției Statelor Unite, Donald Trump poate fi ales președinte de cel mult două ori. Această limită este prevăzută de Amendamentul 22, adoptat în 1951, care spune că nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte de mai mult de două ori.

Istoricul candidaturilor:

2016 – a candidat și a câștigat (prima alegere ca președinte)

2020 – a candidat și a pierdut în fața lui Joe Biden, deși Trump continuă să susțină că el a câștigat. Această afirmație a fost respinsă de instanțe și de autoritățile electorale.

2024 – a candidat și a câștigat din nou

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4 comentarii

  1. Nimeni nu ar avea de obiectat nimic ,dar atata timp cat tot ce a promis ,omul asta nu a reusit sa realizeze nimic ,este cam greu sa spere ca va reusii sa mai aibe inca un mandat.

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  2. Mai bine ar adopta sistemul nord-coreean, ca-i sta in fire: pe viata si apoi fiu-su la succesiune.

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  3. Sarcofagul va fi plimbat prin SUA ca al Evei Peron prin Argentina sa-l planga toata lumea la al patrulea mandat

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