Franța a ratat șansa de a câștiga din nou turneu final de EURO după 24 de ani de la victoria în fața Italiei. A mai disputat o finală, chiar pe teren propriu, în 2016, pierdută după prellungiri, în fața Portugaliei. Acum a fost trimisă acasă după 90 de minute de cea mai frumoasă echipă de la competiția din Germania, Spania, cu scorul de 2-1.

Faptul că a reușit deschiderea scorului prin Kolo-Mouani nu a însemnat nimic pentru cocoșii lui Didier Deschamps. Mai degrabă i-a iritat pe iberici, aceștia egalând mai întâi prin bijuteria de gol a mezinului Lamine Yamal, cel mai tânăr marcator la EURO la mai puțin de 17 ani (îi face sâmbătă, 13 iulie, cu o zi înaintea finalei). Apoi, Olmo a dat aproape imediat lovitura de grație, faptul că Jules Kounde a lovit mingea în drumul spre plasă nefiind autogol, pentru că portarul Maignan era clar învins la execuția ibericului.

Dacă presa spaniolă e în al nouălea cer, pentru că acum Furia Roja poate câștiga a patra oară EURO, devenind naționala cea mai galonată din Europa (Germania are trei trofee) cea franceză e devstată și furioasă. Omul țintă pentru eșec este indentificat în persoana starului Kylian Mbappe, cel care părea drogat după meci, ducându-se glonț spre banca lui, fără a felicita nici un adversar.

Kylian a început turneul cu acel mare necaz de care nu se face nimeni responsabil. În minutul 87 a primului meci, 1-0 cu Austria, singur a intrat cu toată forța cu fața în umărul unui adversar și s-a ales cu o fractură de piramidă nazală. Nu a vrut operație și a preferat să poarte mască, dar nici un moment nu a putut juca bine cu ea.

A marcat un singur gol din penalty cu Polonia și a oferit assistul de la reușita lui Kolo Mouani contra Spaniei. Extrem de puțin pentru statutul de MVP al echipei, motiv de a fi cel mai criticat jucător de la Les Bleus de presa franceză. În schimb, a fost conectat la maxim la politică, îndemnându-i pe francezi să nu voteze extrema dreaptă și fiind foarte fericit de victoria celei stângi, deși răul pare a fi mai mare.

Kylian Mbappe a avut puterea să vorbească după meci, pe scurt, dar foarte clar, despre evoluția sa la acest EURO, care recunoaște că a fost un mare fiasco.

„Au făcut un joc mai bun decât noi. Trebuie să ne revizuim jocul. Am primit două goluri repede și în repriza secundă am avut situații în care puteam reveni, dar nu am făcut-o.

Am jucat fără mască. Am luat decizia înainte de meci, deoarece mă săturasem de ea. L-am întrebat pe doctor dacă pot să renunț la ea și mi-a spus să fac ce vreau.

Competiția este un eșec. Am vrut să fiu campion european, dar nu am reușit. Așa este în fotbal. Trebuie să mergem mai departe. A fost un sezon lung, dar plec în vacanță să mă odihnesc. Îmi va face foarte mult bine, din punct de vedere fizic și psihic. Asta a fost tot.

E simplu, acum mergem acasă. Apoi, mă voi odihni, după care încep o nouă etapă a vieții”.