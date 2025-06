Drama lui Mihai Stoica: ”Am fost dependent de antidepresive”

Cel mai important personaj din apropierea lui Gigi Becali în activitatea FCSB este de foarte mulți ani Mihai Stoica, managerul general al campioanei României. Se poate spune fără a greși că MM Stoica, așa cum este el cunoscut în lumea fotbalului nostru este mâna dreaptă a latifundiarului din Pipera, cu care acesta se consultă înainte de luarea oricărei decizii.

La fel ca șeful său și Stoica a trecut pentru o perioadă de timp prin privațiunea de libertate, fiind acuzat de comiterea de evaziune fiscală în dosarul transferurilor. Totuși, nu acela a fost momentul care l-a zdruncinat zdravăn pe MM. El a mărturisit în cadrul podcastului Fain și Simplu a lui Mihai Morar că singurul moment cu adevărat de cumpănă, când s-a gândit chiar să termine cu viața, a fost când s-a aflat că fiica sa, Teodora, avea multiple metastaze în corp de la tumora tiroidiană.

Acesta a dezvăluit că nu își mai dorea să trăiască și că era dependent de somnifere, antidepresive și de calmante. Când am avut confirmarea că are metastaze. Când negociam viața. Nu voiam să mai trăiesc. Am zis: «părinte, toate păcatele pe care le-am făcut au condus la situația asta. Eu nu mai pot să mai trăiesc, fata mea să pătimească din cauza mea». Erau momente grele, a fost o perioadă complicată. Cred că a meritat tot ce s-a întâmplat atunci, pentru ce ni se întâmplă acum. Poate că noi suntem cei mai fericiți oameni de pe planetă la momentul acesta. Am fost dependent de somnifere, de antidepresive, de calmante.

În urmă cu aproximativ cinci ani și jumătate, Teodora Stoica afla că are o boală cruntă. Fiica lui Meme Stoica a suferit o operație de tiroidectomie totală, pentru că tumora pe care o avea era malignă, apoi a aflat că are metastaze la plămâni și la coloană, la un os. Tânăra, extrem de ambițioasă, a reușit să învingă boala.