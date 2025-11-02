Având o vastă experiență în tratarea cazurilor de intoxicații provocate de substanțele interzise, dr. Radu Țincu, medic primar Toxicologie-ATI, atrage atenția că cel mai consumat drog de către adolescenții și tinerii din România este canabisul.

„Știm că se consumă substanțe psihoactive în perioada adolescenței, cea mai cunoscută și cea mai consumată substanță este canabisul. Este o substanță disponibilă, este un drog ușor. Într-adevăr, are un nivel de toxicitate mult mai redus decât heroina, dar ca orice altă substanță consumată în exces poate fi mortală, dacă este introdusă într-o doză suficient de mare încât să producă toxicitate”, a declarat dr. Radu Țincu, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, difuzată de postul Medika TV.

În intervenția sa, dr. Radu Țincu a avertizat încă o dată faptul că drogurile fac tot mai mult parte din viețile adolescenților și tinerilor din România, iar cazurile de supradoză care ajung la spital sunt tot mai frecvente.

„Doza este cea care face diferența dintre o substanță care are efecte benefice și una care poate să te ucidă. Am avut pacienți care au ajuns la spital cu supradoză de canabis, cu palpitații, cu tulburări de ritm cardiac și stare de agitație. Acest lucru venind și dintr-o vulnerabilitate individuală pe care fiecare o are la o anumită substanță”, a mai spus dr. Radu Țincu.

O problemă la nivel european

Canabisul nu este preferat doar de adolescenții și tinerii din țara noastră. Potrivit unui studiu realizat în 37 de țări europene, Observatorul Francez al Drogurilor și Toxicomanilor arată că acest drog este cel mai consumat în țările europene.