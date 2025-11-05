Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, cu onoruri militare

Fostul antrenor, de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.

În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Starea sa de sănătate s-a deteriorat și mai mult după decesul soției sale, Ileana Gyulai, care a decedat în 2021 la 75 de ani.

Fostul mare jucător și antrenor s-a stins din viață în jurul orei 10:40 în această dimineață.

Vestea dispariției sale a îndoliat România.