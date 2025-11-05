Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, cu onoruri militare

Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).
General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare.
Fostul antrenor, de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.
În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Starea sa de sănătate s-a deteriorat și mai mult după decesul soției sale, Ileana Gyulai, care a decedat în 2021 la 75 de ani.
Fostul mare jucător și antrenor s-a stins din viață în jurul orei 10:40 în această dimineață.
Vestea dispariției sale a îndoliat România.
