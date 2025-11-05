Marele Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 alături de Steaua, s-a stins la vârsta de 88 de ani, scrie Fanatik.

Emerich Ienei a decedat în locuința sa din Oradea. Se pare că fostul selecționer ar fi suferit o comoție cerebrală. Informația a fost ulterior confirmată pentru Gazeta Sporturilor de către Alexandru Boc. Boc a fost cel mai apropiat prieten al lui Emerich Ienei, în ultima perioadă. Tot cu sprijinul lui Sandu Boc, Ienei ieșea la scurte plimbări prin orașul pe care-l iubea.

FRF anunţă un moment de reculegere

Federaţia Română de Fotbal anunţă că, pentru a cinsti memoria lui Emeric Ienei, se va ţine un moment de reculegere înaintea tuturor partidelor din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în etapa viitoare, anunță News.ro

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului şi al decenţei. Emeric Ienei a fost un model de eleganţă, echilibru şi respect, atât pe teren, cât şi în afara lui.

A inspirat generaţii întregi de jucători şi antrenori prin viziunea şi calmul său, dar şi prin modul în care a înţeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar şi atunci când a atins succesul câştigării Cupei Campionilor Europeni şi a reprezentat România la cele mai importante competiţii. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federaţia Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer şi transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără doar şi poate!”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Mari probleme de sănătate

În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Starea sa de sănătate s-a deteriorat și mai mult după decesul soției sale, Ileana Gyulai, care a decedat în 2021 la 75 de ani. Ileana Gyulai a fost o cunoscută scrimeră, campioană mondială în 1969 și medaliată cu bronz la olimpiadele din 1968 și 1972. Emerich Ienei a mai fost căsătorit cu Vasilica Tastaman, cu care a avut doi copii.

Ultima apariție la un meci de fotbal a lui Emerich Ienei a fost în 2023. El a asistat la partida de Cupa României dintre FC Bihor și FCSB. Cei 10000 de spectatori prezenți l-au aplaudat îndelung.

Ienei a obținut cea mai mare performanță din fotbalul românesc

Emerich Ienei a fost cel care a obținut, din postura de antrenor, cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. În 1986 a reușit cucerirea Cupei Campionilor Europeni, trecând în finală, la penalty-uri, de Barcelona.

De-a lungul carierei, Ienei a antrenat opt echipe, printre care Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, Universitatea Craiova, dar și reprezentativele României și Ungariei.

Ca jucător, a evoluat pentru Flamura Roșie Arad, Steaua București și Kayserispor. A fost un fotbalist elegant și un antrenor respectat, un adevărat gentleman al sportului.

Ca selecționer, a condus naționala României la Coppa del Mondo în Italia, în 1990. Era prima prezență a echipei naționale la un turneu final după două decenii. Ulterior, Ienei a condus naționala și la turneul final european din Germania, 10 ani mai târziu.

Marius Lăcătuș: ”A fost un om EXTRAORDINAR”

Într-o intervenție telefonică pentru GSP.ro, Marius Lăcătuș a declarat:

„Acum am aflat, de la dumneavoastră. Dumnezeu să-l odihnească. Ultima oară cred că am vorbit chiar pe 7 mai.

Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup. Un om EXTRAORDINAR!

Țin minte, și asta nu voi uita niciodată, când traversam o perioadă nu tocmai bună la Steaua. La un moment dat, am mers și am avut o discuție cu nea Imi. I-am spus că ar fi cazul să nu mă mai bage, că nu eram în formă bună, să bage pe altcineva, că ne-am fi făcut amândoi de râs.

Nu voi uita niciodată răspunsul lui:<<Dacă tu crezi că-ți reveni din postura de rezervă, te înțeli amarnic>>. M-a băgat în continuare să joc și mi-am revenit. Pentru asta, și nu doar pentru asta, îi voi rămâne toată viața recunoscător.

Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialog cu toții fotbaliștii, toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”

Marius Lăcătuș este unul dintre cei doi marcatori de la 11 metri din finala de la Sevilla.

Ladlislau Boloni: ”A fost un om ieșit din comun”. Gabi Balint nu poate vorbi

Ladislau Boloni a reacționat și el la vestea morții lui. Boloni a declarat, tot pentru Gsp.ro:

„Ne așteptam la așa ceva. Durere profundă în asemenea momente pentru noi… A fost un om ieșit din comun. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

N-am mai vorbit de mult timp cu dânsul, dar nu aș vrea să dezvoltam acum despre amintiri, situații. Sunt profund îndurerat și nu pot, vă rog să înțelegeți.”

Conform Gsp.ro, Gabi Balint, celălalt marcator de la Sevilla, nu a putut face nicio declarație.

”E prea proaspătă vestea, sunt bulversat, mai sunați-mă mai târziu dacă vreți un punct de vedere.”, a spus Balint

Gheorghe Hagi: ”Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi!”

Fostul căpitan al echipei naționale, a avut o reacție pe pagina sa de Facebook:

”Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea.

Condoleanțe familiei!”, a scris Gheorghe Hagi.