Energia eoliană se duce pe Apa Sâmbetei

Avem astăzi o producție masivă de energie în sectorul eolian, peste 2.500 MW înregistrându-se dimineață, în SEN.

Producția în eolian este de departe cea mai mare, din toate sursele de energie, de două ori mai mare decât cea înregistrată în nuclear și în termocentralele pe gaz. În aceste condiții, reușim să fim net exportatori de energie, trimițînd peste graniță, la unguri, cantități mari de electricitate.

Peste 2.000 de MW au plecat la orele prânzului, în Ungaria, culmea, la preț 0 lei, așa cum se vede din datele OPCOM. Este adevărat, și importăm din Bulgaria, 6-7-800 de MW, dar tot rămânem cu excedent considerabil. Putem face acest lucru doar pentru că avem excedent pe regenerabile, fie acum eolian, fie, altă dată, fotovoltaic. Aceasta pentru că cele două tipuri de energie sunt cele mai ieftine, pentru că sunt subvenționate, prin sistemul certificatelor verzi. Fiind ieftine, sunt căutate peste tot unde există cerere. Pentru că la noi nu există acum această cerere, energia ieftină pleacă spre piața mai scumpă și mai ofertantă, care este acum Ungaria.

La nivelul unui an întreg, România este net importatoare de energie. Dependența de acest import poate atinge niveluri critice. S-a întâmplat în iarnă, când au existat zile în care doar acest import mai ținea becul aprins. Astfel, am fost nevoiți să aducem și 3.000 de MW ca să acoperim consumul instantaneu, adică la capacitatea maximă a rețelei. Acest fapt este îngrijorător pentru securitatea energetică a României, pentru că, fără suficiente surse clasice de generare a energiei, capabile să meargă în bandă, am putea să fim, în mod repetat, într-o situație la limită, riscând să nu mai putem aprinde becul, în condiții de caniculă sau ger cumplit.