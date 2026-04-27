Europarlamentarul ECR, Serban Dimitrie Sturdza, susține că AUR e demult capturat de sistem

„În urmă cu un an când spuneam acest lucru, mulți mă credeau nebun. Am ales să plec din AUR pentru că nu puteam să fiu o marionetă într-o butaforie. AUR a fost capturat de sistem de mai mult timp, nu astăzi când vedeți înțelegerea cu PSD. Strângerea de mână dintre Neacșu și Peiu este doar oficializarea a cel puțin 1 an de colaborare ascunsă dintre PSD și AUR”, susține europarlamentarul ECR.

Vicepreședintele ACT explică și de a părăsit partidul condus de George Simion. „De aceea am ieșit din AUR și am ales să rămân fidel valorilor conservatoare, pentru că oamenii nu au votat masiv antisistem în 2024 ca să fie trădați exact de cei pe care i-au votat!”, mai arată Șerban Dimitrie Sturdza.

De altfel, europarlamentarul ECR a subliniat: „AUR a devenit demult jucăria PSD. Astăzi aveți dovada”.

„Pentru cine încă mai crede în lupta antsistem, aflați că mai există speranță și ea poartă numele de Acțiunea Conservatoare”, conchide Șerban Dimitrie Sturdza.