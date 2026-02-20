Europarlamentarul ECR Șerban Dimitrie Sturdza: „Guvernul României nu practică diplomația și este un risc pentru securitatea noastră regională”

Astfel, de-a lungul acestor trei zile, am fost onorat să reprezint România, în cadrul întâlnirilor de la cel mai înalt nivel, în Muntenegru cu președintele Jakov Milatović, cu primul-ministru Milojko Spajić, cu președintele senatului Andrija Mandić, cu reprezentații partidelor de la putere și din opoziție, cu reprezentanții societății civile, precum și cu șeful Delegației UE în Muntenegru și ambasadorii statelor membre dintre care și cel al României, iar în Albania cu primul-ministru Edi Rama, cu ministrul afacerilor externe și europene Elisa Spiropali, cu președintele parlamentului Niko Peleshi, cu reprezentanții partidelor politice de la putere și din opoziție, cu reprezentanții societății civile, precum și cu șeful Delegației UE în Albania și ambasadorii statelor membre. (Ambasada României nu a găsit de cuviință să trimită niciun reprezentant la întâlnirea cu delegația Parlamentului European, cu atât mai mult cu cât din această delegație făceam parte și eu, europarlamentar român).

Europa nu trebuie să aibă o zonă gri în centrul continentului său

Mesajul meu este clar :

Suntem mai siguri și mai puternici atunci când avem legături strânse cu toate țările din regiune, nu doar cu cele care sunt deja membre ale Uniunii Europene. Extinderea nu este un gest tehnic. Este o investiție strategică în stabilitate și securitate. Pentru România, Balcanii de Vest nu sunt o periferie. Sunt parte din arhitectura noastră de securitate și din viitorul european pe care trebuie să îl construim împreună.

În ceea ce mă privește, susțin aderarea acestor state la Uniunea Europeană, cu condiția reformării justiției, separării puterilor în stat, combaterii corupției și criminalității de orice tip și respectarea valorilor europene ce ne definesc și unesc. Europa nu trebuie să aibă o zonă gri în centrul continentului său. Aderarea acestor state la Uniunea Europeană ne poate aduce garanția păcii și stabilității regionale. În caz contrar locul Uniunii Europene riscă să fie ocupat de către țări precum Turcia, Arabia Saudită, China sau Federația Rusă. O Europă Unită, o Europă Sigură, o Europă Prosperă, asta îmi doresc și pentru asta lupt în interesul României.

Articol finanțat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor (ECR) din Parlamentul European.