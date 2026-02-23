Radu Burnete spune că pentru ca deficitul să scadă, „direcția imprimată de Guvern” trebuie să meargă mai departe, deoarece mesajul investitorilor este că „piețele vor fi neiertătoare dacă România schimbă abordarea”.

„Direcția pe care a imprimat-o Guvernul Bolojan trebuie să continue”

Cotidianul: La ce să ne așteptăm în acest an în privința deficitului? La ce să se aștepte oamenii care în anul care a trecut au fost nemulțumiți de anumite măsuri care au fost adoptate?

Radu Burnete: Deficitul nostru trebuie să scadă în continuare. Gândiți-vă că, până la urmă, deficitul ăsta înseamnă că noi ne împrumutăm de zeci de miliarde de euro la dobânzi foarte mari. Așa ceva nu e sustenabil, pentru că nu vom ajunge să cheltuim 3-4% din PIB doar pe dobânzi, mai mult decât cheltuim pe apărare sau pe sănătate. Deci direcția asta pe care a imprimat-o guvernul trebuie să continue și vă garantez că va continua indiferent de cine va fi la palatul Victoria.



Pentru că investitorii și piețele vor fi neiertătoare cu România dacă schimbă direcția și ăsta e mesajul pe care îl primim și îl primesc toți liderii politici când discută cu cei care cumpăr obligațiuni de stat românești. Trebuie să menținem direcția.

„Recesiunea tehnică era inevitabilă. Asta face în primă fază decizia de a reduce deficitul”

Cotidianul: Am avut și anunțul intrării în recesiunea tehnică. Premierul spunea că era necesară. Ar fi putut fi evitată sau a fost într-adevăr necesară?

Radu Burnete: Nu știu dacă aș folosi cuvântul necesar, dar da, era inevitabilă această încetinire a economiei. Orice consolidare fiscală de genul ăsta vine cu încetinirea economiei. Sigur că anumite cheltuieli nu au scăzut atât de mult cum își doreau unii dintre cetățeni, dar uitați-vă că cheltuielile publice s-au plafonat.

Acest tip de decizie de a reduce deficitul, în primă fază asta face. Încetinește economia. Dar în faza a doua, să știți că ea va permite economiei să ajungă din nou pe creștere.

Gândiți-vă că economia românească încetinește de patru ani de zile, nu doar anul acesta. Noi am avut o creștere de aproape 4% în 2022-2023 și apoi economia a încetinit. Și a încetinit în ciuda faptului că am avut cele mai mari deficite din toată istoria noastră. Deci da, era inevitabil. Din punctul meu de vedere, putea fi mult mai rău dacă Guvernul nu o lua în această direcție.

„Investitorii s-au obișnuit cu această Coaliție care se tot ceartă”

„Astea sunt primele întrebări pe care ni le pun: rezistă Coaliția, merge mai departe?”

Cotidianul: Aceste certuri din Coaliție afectează încrederea investitorilor?

Radu Burnete: Pe de o parte nu, pentru că am impresia că s-au obișnuit cu noi și cu această Coaliție, care la fiecare două săptămâni se certă. Pe de altă parte, sigur că dincolo de ce vedem la televizor, investitorii sunt interesați ca România să mențină această direcție. Și da, din punctul ăsta de vedere, toate întâlnirile pe care le am cu ei și le are și Ministerul de Finanțe și premierul și toate partidele din Coaliție, să știți că sunt primele întrebări pe care mi le pun: rezistă această Coaliție, merge mai departe, va continua cu această direcție?

Cum va arăta bugetul pe 2026: „Nu sunt necesare alte taxe”

Cotidianul: Cum ar trebui să arate bugetul pe 2026? De ce să țină cont guvernanții?

Radu Burnete: Va fi în continuare un buget dificil, pentru că deficitul ne-a scăzut de la 9% la 7,7%. Trebuie să-l ducem la 6%. La 6% totul este un deficit foarte mare.

Cotidianul: Prin ce măsuri am putea reuși?

Radu Burnete: Să știți că în clipa de față, doar menținând această traiectorie pe care Guvernul a imprimat-o în ultimele luni de zile, deficitul va merge în mod natural spre 6%.

Cotidianul: Spre nemulțumirea oamenilor, totuși.

Radu Burnete: Nu cred că mai sunt necesare alte creșteri de taxe. Cheltuielile publice, chiar dacă cu o viteză mai mică decât ce ar dori cetățenii, s-au plafonat și încep să scadă în anumite zone.

Urmează Guvernul să adopte acest pachet privind reforma administrației locale. Se vor vedea și acele lucruri. Sigur, reformele astea în administrație sunt greu de luat cu patru partide la masă și durează un pic până produc efecte.

Revenind la buget, cred că trebuie să fim moderați și cred că partidele din Coaliție trebuie să înțeleagă că, chiar și 6% acest obiectiv pe care ne-l propunem pentru final de an, este un deficit mare. Deci nu putem să spunem: Doamne, uite câți bani am economisit anul trecut, hai de acum să dăm drumul la pungă. Nu! Trebuie să fim echilibrați.

Relația România – SUA

Legat de vizita președintelui la Washington și parteneriatul cu SUA, Radu Burnete afirmă că unul dintre mesajele cu care delegația română a venit în State este că „România și Statele Unite pot face mult mai multe lucruri împreună”, pe partea de apărare, investiții, atragerea companiilor.

„În plan militar și strategic s-au întâmplat foarte multe lucruri în anii aceștia. În plan economic, cred că am fi putut atrage mai multe investiții americane. Fie vorba între noi, cred că am fi putut să nu gonim uneori anumite investiții americane. Dar aici există foarte multe zone unde, dacă reușim să le arătăm partenerii lor care este potențialul, eu cred că vom aduce mari companii.

În industria de apărare, pe care ne chinuim destul de tare să o revitalizăm. Există programul SAFE și o să vedeți în următorii ani că asta va pune anumite lucruri pe picioare. Dar și cu companii americane sunt lucruri de explorat. Statele Unite s-au anunțat că își dublează investițiile sau bugetul apărării, aproape până la 1,5 trilioane. Vor trebui să crească foarte mult producția și chiar și ei realizează că asta nu se poate întâmpla doar în America, și trebuie să lucreze cu aliați și parteneri de încredere care port la rândul lor să crească această capacitate de producție. Deci sunt multe paliere pe care discutăm și unde eu cred și simt că avansăm”, a spus consilierul prezidențial.