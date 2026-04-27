EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan

Aceasta notează pe pagina personală de Linkedin că a fost studenta Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București în perioada 2013-2015, unde a obținut și licența. Universitatea din București, însă, susține într-un răspuns pentru Cotidianul că Ana-Maria Geană a fost studentă între 2011-2015, iar licența a obținut-o în sesiunea din iunie 2015.

Am contactat-o pe Ana-Maria Geană pentru un punct de vedere, însă aceasta nu a răspuns întrebărilor redacției. Am întrebat-o, de asemenea, de ce a fost studentă patru ani, în contextul în care ciclul de studii durează trei ani. Tot fără răspuns.

Un alt aspect sesizat în biografia consilierei prezidențiale este un curs trecut la categoria „licențe și atestate”. Este vorba despre un curs de diplomație și siguranță națională despre care Ana-Maria Geană a notat că l-a urmat la „Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) – Centrul de Strategii Aplicate”, cu o diplomă emisă în mai 2014. Sugerând că a obținut diploma la CCIR, Cotidianul a cerut instituției să confirme.

CCIR: Doar am închiriat spațiul

Întrebată dacă Ana-Maria Geană a obținut în mai 2014 un atestat în diplomație și siguranță națională în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României – Centrul de Strategii Aplicate, CCIR a susținut că doar a închiriat un spațiu pentru aceste cursuri în martie 2014.

„În perioadele 3-7 martie și 10-14 martie 2014, în intervalul orar 17.00-20.00, Camera de Comerț și Industrie a României a închiriat, contra cost, Asociației Centrul de Strategii Aplicate o sală de conferințe din incinta CCIR Business Center în vederea organizării unor sesiuni de instruire. Drept urmare, nu suntem în măsură să vă confirmăm cele solicitate și vă îndrumăm să vă adresați organizatorului sesiunilor de instruire”, se arată în răspunsul CCIR către Cotidianul.

Redacția s-a adresat CCIR în contextul în care Ana-Maria Geană a sugerat în CV că diploma a fost obținută în cadrul instituției. Aceasta din urmă, însă, neagă. Am întrebat-o pe Ana-Maria Geană de ce a trecut și numele CCIR în CV, în contextul în care instituția susține că doar a închiriat spațiul, nu și că a organizat chiar ea cursul. Consiliera prezidențială nu a răspuns.

Potrivit firmadeincredere.ro, Centrul de Strategii Aplicate este o entitate dedicată educației, cercetării și publicațiilor specializate, activând preponderent ca o organizație non-guvernamentală sau un centru de tip think-tank”.

„Obiectivul său principal este de a oferi expertiză în domenii precum securitatea, diplomația, geopolitica și securitatea informatică. Centrul operează în România, având sediul în adresa specificată, concentrându-se pe diseminarea de cunoștințe specializate. Activitatea sa este una de înaltă specializare, reflectând un angajament față de dezvoltarea academică și profesională în domenii strategice”, se mai arată pe site.

Cine este Ana-Maria Geană

Ana-Maria Geană a fost asistenta decanului Facultății de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ) între 2018 și 2019, când facultatea era condusă de liberalul Tănase Stamule. Din decembrie 2019 și până în iulie 2023, a fost consilier la Cancelaria prim-ministrului. Practic, în mandatele lui Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă. În timpul lui Orban, a lucrat cu Ionel Dancă, liberal fidel al fostului șef al PNL. A plecat la puțin timp după preluarea funcției de premier de către Marcel Ciolacu.

În paralel, din 2021, a devenit și consilier al primarului general Nicușor Dan. Activitatea sa la Primăria Generală a continuat până în octombrie 2025, când l-a urmat pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Acum este consilier de stat pentru românii de pretutindeni, după ce la Primăria Generală a fost consilier pentru relația cu oamenii de afaceri.

Despre Ana-Maria Geană surse politice spun că, împreună cu alte persoane din anturajul comun al PNL și al lui Nicușor Dan, ar fi coordonat activitățile de social media și producție video. Implicit, ar fi coordonat și echipele de filmare și firmele subcontractante care ar fi fost, ulterior, implicate în producerea fotografiilor trucate cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Fotografii publicate de Elena Lasconi.