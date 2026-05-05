Ziua a început în fața grupului PSD. Grindeanu, grăbit, a condus grupul de lideri social-democrați care se îndreptau spre sală. Flancat de Manda și Neacșu, Grindeanu a refuzat să dea declarații. Șeful PSD n-a vrut să vorbească până când nu a văzut rezultatul votului.

În fața plenului, primul personaj care a provocat cu adevărat vâlvătaie a fost latifundiarul Gigi Becali. O prezență rară în Parlament. Când patronul celor de la FCSB vine la job (sau, mai bine zis la hobby), e clar că urmează ceva important. Din prima, Becali a explicat de ce a venit: ca să voteze. Printre reporteri, și-a făcut apariția și senatorul PACE Liviu Fodoca, care anunțase că nu va vota moțiunea.

„Fortza FCSB”

„Hai FCSB, fortza, domnule Becali, sper că suntem de aceeași parte”, îi spune Fodoca unui Becali confuz. Latifundiarul se întoarce către reporteri și, din câte i-am citit pe buze, întreabă în șoaptă „cine e ăsta!?”.

Singura formațiune care nu-și făcuse clară decizia referitoare la votul pe moțiune era în acel moment SOS România. Diana Șoșoacă, șefa partidului, a stat aseară live pe TikTok „până la patru”, ca să facă „democrație participativă”. Adică, așa cum zicea și Călin Georgescu, care voia referendumuri zilnic, să intrebe românul ce vrea și cum să voteze.

În stânga Dianei Șoșoacă stătea Noua Dreaptă, adică deputatul Tudor Ionescu, neolegionar ales pe listele SOS care a condus gruparea mai înainte menționată. În spatele lor, tot grupul parlamentar, încă 14 deputați și un senator, care au anunțat că votează în plen cu bilele la vedere. Politicienii „amazoanei” Șoșoacă au anunțat că în democrația de pe TikTok s-a decis ca Bolojan să pice.

Imediat după declarațiile europarlamentarei și-a făcut apariția și premierul Ilie Bolojan. În stilul său caracteristic, liberalul n-a răspuns la întrebările reporterilor care l-au așteptat. Printre jurnaliști, cu liveul pe TikTok cel mai probabil pornit, aștepta și un deputat AUR, Tiberiu Bârstan, care s-a lipit convoiului de reporteri.

„Nu era mai simplu să-ți dai demisia?”, îl întreba parlamentarul pe Bolojan. Nu doar Bârstan a opus rezistență. Șoșoacă, dintr-un colț, striga și ea pentru demisia premierului.

La 11 a început ședința. Primul a vorbit Daniel Zamfir, de la PSD, pentru jumătate de oră, în care a citit moțiunea. Un moment anost, în timpul căruia parlamentarii se pregăteau sufletește ca spiritele să se încingă. Între timp, prin sală, tot felul de flyere se împărțeau printre parlamentari. Erau ziare, caricaturi, liste cu reușite. Aproape că fiecare formațiune politică a venit cu câte ceva pentru a-și susține cauza.

Bolojan căpușă și Ferma Animalelor

Cel mai inspirat din punct de vedere al hazului, dar nu și potrivit momentului, este un flyer făcut de PSD în care Bolojan e portretizat drept căpușă. În această criză politică, Parlamentul României pare că s-a transformat cu adevărat în Ferma Animalelor, la câți șobolani și căpușe au zburat din gura politicienilor.

După Zamfir, la pupitru a urcat premierul Ilie Bolojan, care a avut o jumătate de oră să-și apere pielea. A livrat un discurs agresiv mai ales la adresa PSD-ului.

„Această moțiune are o fractură logică mai ales din partea celor de la PSD. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? Mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, le-a spus Bolojan.

Un bilet doar dus

Surprinzător, discursul șefului PNL n-a fost primit cu prea mult scandal nici măcar din partea parlamentarilor suveraniști. Mai erau strigăte, oftaturi și câteva replici, dar per total reacția a fost una blândă. Totuși, câțiva parlamentari s-au ridicat să se pozeze în timp ce țineau în mână un bilet „doar dus” pentru Bolojan, către Oradea.

„Aprinderea luminii are și rol parlamentar. AUR și PSD au semnat pe față un document și au oficializat această colaborare. Nu o să puteți stinge lumina, oricât ați vrea”, le-a transmis premierul inițiatorilor moțiunii.

„Mi s-a reproșat că m-am ținut de scaun”, a spus Bolojan, sala răspunzându-i afirmativ. „Dar dacă aș fi văzut un plan care să rezolve situația, m-aș fi dat la o parte. Poate să-mi spună cineva cum va funcționa România de mâine?” Iarăși, din sală s-a auzit un „DA” ferm. Dar atât, fără să elaboreze. La final de discurs, parlamentarii încă rămași în Coaliție au aplaudat în picioare. Și din tabăra cealaltă două persoane au procedat la fel.

Obsesia lui Simion rămâne Nicușor Dan

Au urmat discursuri din partea unui reprezentant al fiecărui partid parlamentar. Sala s-a încins cu adevărat doar în două rânduri. Primul norocos a fost șeful AUR, George Simion. În stilul său vechi, de dinainte de descălecatul al doilea al lui Călin Georgescu asupra AUR, liderul celui mai mare partid din opoziția defunctei coaliții a lansat mai ales un atac unde-l doare cel mai tare: la Nicușor Dan.

„Președintele a decis să-l sacrifice pe tovarășul de drum, care probabil îi pare competitor electoral în mintea lui încâlcită. N-a fost ușor, a fost Nicușor”, a spus Simion despre cel care l-a învins în turul doi al celei de-a doua duble a Alegerilor Prezidențiale.

Simion și-a atacat și aliații de conjunctură, încercând să pară cât mai puțin PSD-ist. A venit iarăși cu poza Monicăi Hunyadi în plen, pe care a fluturat-o pentru câteva secunde. „V-am repetat la altă moțiune despre această doamnă (Monica Hunyadi – pasageră alături de Grindeanu în avionul Nordis, fostă șefă a Autorității de Siguranță Feroviară Română – n.red.). Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului.”

La final de discurs, care a semănat mai mult cu un roast, nu chiar la nivelul LOV, Simion a fost aplaudat de un parlamentar din tabăra suveranistă. Deși ironic, demersul acestuia a pornit un ropot de aplauze în sală din partea AUR.

Miștourile din peluze

În tribune, în timpul discursurilor, s-a dat drumul la glumițe fără sare și piper. Liviu Fodoca și Dorin Petrea, pentru care moțiunea a părut mai mult un prilej de a se afișa în public, au început să rândă de colegul Potecă de la AUR.

După discursul liberalului Gigel Știrbu, Dorin Petrea a început să aplaude zgomotos. Elanul a fost întrerupt brusc de George Simion care i-a întins mâna Petrea în semn de salut.

Al doilea politician care a stârnit reacții puternice a fost ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a vorbit din partea USR. „Este pur și simplu despre privilegii. Sunteți disperați, aveți o groază teribilă în dumneavoastră pentru că pur și simplu vedeți că se închid robinetele, robinetele cu banii publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră”, spunea Buzoianu și cu fiecare propoziție stârnea tot mai multe reacții negative.

Votul a venit după două ore de dezbateri care, în fond, erau irelevante. Parlamentarii aveau decizia luată, nimeni nu și-a schimbat votul pentru că a vorbit Bolojan sau Simion convingător. Un spectacol pentru presă, prilej pentru partide să se insulte iarăși.

Procedura de vot e simplă. Parlamentarii sunt strigați, răspund prezent dacă sunt acolo și pot alege fie să voteze, fie să nu. Cei ce vin primesc două bile, una albă și una neagră. Sunt și două urne: bilele în culorile corespunzătoare înseamnă da, invers nu.

Faceți poză cu moțiunea

Procedura este teribil de plictisitoare, motiv pentru care parlamentarii s-au apucat de alte activități. Chiar în fața mea, un parlamentar își roagă colegul de bancă să-i facă o poză. I-am pozat și eu pe amândoi. Faceți poză cu moțiunea.

Deși simplu, votul n-a continuat fără peripeții. Florin Manole, ministru proaspăt demisionar, a uitat să mai spună prezent (sau n-a fost auzit). Totuși s-a dus, a votat, a fost totul simplu. Problema a venit la finalul votului deputaților, când se strigau iar absenții. Manole, trecut absent, votase, iar între fostul ministru și cel ce ținea numărul a pornit o mică ceartă.

Manole a apărut lângă urne, ca să-l vadă lumea, în timp ce de la prezență era apostrofat de parlamentarii responsabili. „Uite, a venit domnul ministru!”, îi reproșează unul din comisie. Conflictul se stinge, însă, repede.

„Sorin n-a arătat bilele!?”

Cei de la PNL, USR și UDMR au decis să nu voteze. La fel a procedat și Victoria Stoiciu, senatoare plecată din PSD după ce partidul său a „girat extremismul” prin alianța cu AUR. Majoritatea celor care au urcat la urne arătau către camere bilele: un semn de vot transparent. Nu la fel a făcut însă Grindeanu, șeful PSD. „Sorin n-a arătat bilele!?”, se întreabă un parlamentar PSD din apropierea mea, în timp ce-i scapă un surâs.

După vot, Ilie Bolojan a coborât printre parlamentarii liberali, pentru a-i saluta. Nu este însă singurul care a făcut acest gest. Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, s-a dus și el în zona PNL pentru a da mâna cu câțiva grei ai partidului, precum Vasile Blaga. Bolojan și Peiu s-au și intersectat, iar premierul a strâns mâna întinsă de adversarul politic.

Ultimul venit, ultimul plecat

Numărătoarea, repetată, a dat însă același rezultat: 281 de voturi pentru căderea lui Bolojan. O cifră istorică, egală cu numărul de voturi încasate de Florin Cîțu la plecarea din guvern. Acest moment demn de cartea recordurilor politicii românești a fost și precizat de Silvia Mihalcea de la pupitru: s-a bătut recordul de voturi exprimate, a ținut ea să spună. Rezultatul a fost plimit cu aplauze de cei ce au doborât guvernul și au stins lumina.

Sala era deja pe jumătate goală în timpul anunțului. Cei din Coaliție au părăsit plenul încă de dinainte de conflict. La fel a procedat și Guvernul Bolojan, care și-a lăsat băncile goale. Singurul rămas acolo era ministrul Educației, Mihai Dimian. Ultimul venit, ultimul plecat, Dimian a stat în sală până ce președintele Senatului, Mircea Abrudean, a explicat exact ce înseamnă trecerea moțiunii.

Pe holul interior al plenului, ministrul Afacerilor Interne aștepta finalizarea ședinței bosumflat. Când am ieșit din sală, Predoiu tocmai ce fusese abordat de un parlamentar. „Mult succes mai departe”, îi spune acesta. „Orice ar însemna asta”, răspunde Predoiu.