Ziua cuțitelor lungi din PNL. Cum se poziționează taberele ANALIZĂ

„Festivalul democrației” interne din PNL a produs constant o efervescență aparte. Însă singura constantă au rămas trădările și apetitul pentru putere. PSD a mizat tocmai pe această capacitate dovedită istoric de liberali. Au forța și puterea de a-și debarca președinții cu zâmbetul pe buze.

Patru prim-vicepreședinți are Partidul Național Liberal: Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc.

Cum se poziționează taberele din PNL

Două școli de gândire există în acest moment în PNL. Unii vor să se încoroneze în spatele lui Bolojan și să nu mai participe la o posibilă viitoare formulă de guvernare cu PSD. Alții vor, cu orice preț, inclusiv cu mătrășirea lui Bolojan, accesul la resurse și menținerea PNL la butoanele Palatului Victoria.

Ilie Bolojan se poate baza doar pe un singur prim-vicepreședinte din cei patru. Este vorba de edilul Capitalei și cel mai votat om din PNL, Ciprian Ciucu. Îl mai are de partea sa, deocamdată, pe secretarul general al partidului, Dan Motreanu.

Ceilalți trei, Veștea, Pauliuc și Predoiu, se poziționează în rândul celor care vor continuarea unei formule de coaliție cu PSD.

Semnalul dat de Predoiu în PNL

Imediat după ce moțiunea a trecut cu 281 de voturi – cea mai votată moțiune alături de cea împotriva lui Florin Cîțu – Cătălin Predoiu a dat semnalul. A spus că PNL „nu trebuie să abandoneze guvernarea”. Asta deși PNL a decis în forurile statutare, la finalul lunii martie, să nu se mai așeze la masă cu PSD în cazul în care îl debarcă pe Bolojan.

„Niciodată niciun om de partid serios nu va accepta nicio nominalizare decât în măsura în care partidul va accepta nominalizarea. Funcția de prim-ministru nu este individuală, ci este una care aparține partidului”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu.

Replica omului lui Bolojan pentru Predoiu

Cel de-al doilea prim-vicepreședinte, edilul Capitalei, Ciprian Ciucu – cel mai votat om din PNL – este cunoscut ca un apropiat al taberei Bolojan. El i-a dat imediat replica lui Cătălin Predoiu.

„Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează”, a scris Ciprian Ciucu.

Tabăra Thuma vrea la guvernare cu PSD

Presiunea rămânerii la guvernare este generată în special de baronii locali mânați de Hubert Thuma. Thuma, președintele CJ Ilfov, este liantul cu PSD. Are o relație bună cu social-democrații, indiferent de numele lor, atât timp cât banii curg mai departe. Un critic public al lui Bolojan, Thuma este unul dintre artizanii coaliției PSD-PNL din perioada lui Nicu și Marcel. Ba chiar cel care, se spune, și-a revendicat paternitatea pentru candidatura comună a lui Crin Antonescu la prezidențialele din 2025.

„PNL nu pleacă nicăieri. Acest drum trebuie continuat. Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează”, a scris Thuma pe Facebook, după moțiunea de cenzură.

De asemenea, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, senatoare aleasă în circumscripția Ilfov și o apropiată a lui Hubert Thuma, a dat și aceasta un semnal la unison cu tabăra Thuma.

„PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora”, a scris Pauliuc. Thuma și Pauliuc sunt cei care au reușit să-l îndepărteze de la organizația Ilfov pe Marian Petrache, unul din politicienii versați PNL din ultimele trei decenii.

Al patrulea prim-vicepreședinte PNL a venit cu același mesaj: „După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea”, a scris și Adrian Veștea.