Radu Berceanu: La PNL e o lungă tradiție de canibalism. Își mănâncă președinții

„Tot aud vorba asta: domne, noi vrem un prim-ministru tot de la PNL. Cum vine asta? Noi facem un joint venture: tu pui o perioadă prim-ministru, eu pun o altă perioadă prim-ministru. Dar în perioada ta îl pun tot eu, de la tine, pe cine vreau eu sau pe cine cred eu că-mi vine bine. Vă dați seama că dacă Predoiu se duce prim-ministru, pentru că la PNL încep discuțiile, care parcă le văd, le pot reproduce așa: domne, nu o să lăsăm țara pe mâna AUR”, a afirmat fostul ministru al Transporturilor.

„Haideți să deschidem niște discuții. Dar nu stă țara într-un om. Dar acum a stat într-un om, în același om”, a continuat fostul ministru, cu referire la modul cum ar putea fi continuare dezbaterile în PNL.

„Mai ales că la PNL e o lungă tradiție de canibalism. Ei își mănâncă președinții pe pâine”, a completat Radu Berceanu. Acesta a dat exemplele înlăturările lui Valeriu Stoica, Ludovic Orban, iar în cele din urmă Florin Cîțu, în urma unor intervenții externe, dar cu vot intern al PNL.

„O să le transmită Nicușor Dan. Nu are autoritatea, dar își dau ei autoritatea”, a conchis Radu Berceanu.