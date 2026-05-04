Radu Berceanu: La PNL e o lungă tradiție de canibalism. Își mănâncă președinții

Radu Berceanu, unul dintre greii PDL și de mai multe ori ministru, vine cu o analiză dură a modului cum se comportă PNL cu șefii de partid.

De Radu Eremia - Redactor-șef adjunct
Radu Berceanu - captură DIGI24 - În fața ta

Radu Berceanu, fost ministru al Industriei și al Transporturilor în două cabinete, semnalează modul cel mai probabil în care se vor mișca liberalii dacă va pica Guvernul Bolojan.

„Tot aud vorba asta: domne, noi vrem un prim-ministru tot de la PNL. Cum vine asta? Noi facem un joint venture: tu pui o perioadă prim-ministru, eu pun o altă perioadă prim-ministru. Dar în perioada ta îl pun tot eu, de la tine, pe cine vreau eu sau pe cine cred eu că-mi vine bine. Vă dați seama că dacă Predoiu se duce prim-ministru, pentru că la PNL încep discuțiile, care parcă le văd, le pot reproduce așa: domne, nu o să lăsăm țara pe mâna AUR”, a afirmat fostul ministru al Transporturilor.

„Haideți să deschidem niște discuții. Dar nu stă țara într-un om. Dar acum a stat într-un om, în același om”, a continuat fostul ministru, cu referire la modul cum ar putea fi continuare dezbaterile în PNL.

„Mai ales că la PNL e o lungă tradiție de canibalism. Ei își mănâncă președinții pe pâine”, a completat Radu Berceanu. Acesta a dat exemplele înlăturările lui Valeriu Stoica, Ludovic Orban, iar în cele din urmă Florin Cîțu, în urma unor intervenții externe, dar cu vot intern al PNL.

„O să le transmită Nicușor Dan. Nu are autoritatea, dar își dau ei autoritatea”, a conchis Radu Berceanu.

4 comentarii

  2. insul asta erea urmarit de ceva cu IAR 99, asa spunea Imre Astalos, ori confund eu?
    Cine i-o fi dat ordin ca sa scoata capul??

  3. Voi sunteti partid istoric si primii liberali ne-au bagat in razboaie , chemand MONARHIA „am beneficiat ” de doua razboaie modiale , in timp ce alte state ( Elvetia ) au ales neutralitatea ..
    De aia nu va votam : sa nu ne bagati -„NEGRATUIT”- in razboi LATOSILOR ,LALAILOR ! hahahaha

  4. Spune-ne, mai bine, uoltene bercene, DE CE te protejează Embassy de cel puțin 15 ani!
    …ce TRĂDARE făcută de gașca lu’ „Petrov”-Băse’ (ce vă includea pe tine și
    https://www.youtube.com/watch?v=SLM7SVALbYY
    pe vindeanul) cîntărește atît de mult? …că „dăcît” Roșia Montană nu poate fi…

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
