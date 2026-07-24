Fals medic estetician anchetat la Constanța. O femeie de 48 de ani a efectuat intervenții fără drept timp de doi ani

O femeie de 48 de ani din Constanța este cercetată de polițiști pentru exercitarea fără drept a profesiei de medic estetician, activitate pe care ar fi desfășurat-o începând din 2024.

Stefan Lupu - Reporter special
Fals medic estetician anchetat la Constanța. O femeie de 48 de ani a efectuat intervenții fără drept timp de doi ani

O femeie de 48 de ani din Constanța este cercetată de polițiști pentru exercitarea fără drept a profesiei de medic estetician, activitate pe care ar fi desfășurat-o începând din 2024.

O femeie în vârstă de 48 de ani din Constanța se află în atenția oamenilor așezării legii, fiind cercetată penal după ce ar fi realizat proceduri de chirurgie estetică fără a deține calitatea de medic specialist și fără a avea acest drept. Anchetatorii au stabilit că activitatea ilegală s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ doi ani, începând din 2024. Pentru a strânge probe în acest caz, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare și la sediul firmei implicate, ridicând numeroase materiale și dispunând suspendarea imediată a activității comerciale.

Potrivit primelor date furnizate de autorități, activitatea clandestină s-a desfășurat pe parcursul a doi ani, timp în care pacienții au căzut victime unei imposturi medicale de proporții.

Percheziții domiciliare și la sediul firmei pentru documentarea infracțiunii

Cazul a intrat în atenția Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța în urma unor sesizări care au relevat nereguli grave în cadrul unei societăți comerciale de pe raza județului. Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem și in personam, vizând săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din investigațiile derulate de polițiști a reieșit că, în intervalul cuprins între anul 2024 și prezent, suspecta a pretins și exercitat în mod ilegal profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, deși nu deținea nicio diplomă sau aviz care să îi confere acest drept legal, informează IPJ Constanța.

În calitate de reprezentant legal al firmei, femeia a amenajat un spațiu unde efectua diverse proceduri de chirurgie estetică minoră, ignorând complet normele elementare de siguranță și fără a deține autorizație sanitară de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică. În fața probelor strânse de anchetatori, forțele de ordine au pus în aplicare mandate de percheziție, descinzând simultan la locuința femeii și la sediul societății comerciale. În cadrul acestor percheziții, polițiștii au confiscat mai multe dispozitive electronice, instrumentar medical și substanțe susceptibile a fi fost folosite în mod direct la comitera actelor medicale ilegale.

Măsuri drastice luate de autorități pentru protejarea cetățenilor

Gravitatea situației a impus luarea unor decizii administrative și judiciare imediate. Pentru a preveni punerea în continuare a vieții clienților în pericol, autoritățile au dispus măsura complementară de suspendare totală a activității societății comerciale implicate. Anchetatorii continuă cercetările sub coordonarea parchetului competent, urmând să stabilească cu exactitate numărul persoanelor care au căzut în plasa falsului estetician, dar și prejudiciul total generat de această activitate ilegală desfășurată pe parcursul ultimilor ani în județul Constanța.

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1 comentariu

  1. Si care e problema,daca nu s-a trezit nici o tzaranca de oras cu botul umflat ? Exista persoane fara permis de conducere care conduc mai bine decat unul cu permis.Asa cum,exista justitiari mai priceputi decat cei 83.000 de lingai din subordinea agramatului si pelticului,Predoiu.Il stiu pe unul pe care il cheama Frank CURIERUL.Desi din cate am inteles,numele lui real e Jason… Statham.

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