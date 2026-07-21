Doi membri ai clanului Cârpaci au fost prinși pentru trafic de organe și sclavie

Doi membri ai clanului Cârpaci din Timișoara au fost prinși marți în Caransebeș de polițiștii IPJ Timiș, fiind căutați în baza unui mandat european de arestare. Aceștia sunt acuzați de autoritățile din Germania de trafic de persoane, sclavie și prelevare de organe, după ce au reținut actele unui român, l-au amenințat cu moartea familiei și l-au forțat să doneze un rinichi în schimbul unor promisiuni false

Stefan Lupu - Reporter special
Doi membri ai clanului Cârpaci au fost prinși pentru trafic de organe și sclavie

Doi membri ai clanului Cârpaci din Timișoara au fost prinși marți în Caransebeș de polițiștii IPJ Timiș, fiind căutați în baza unui mandat european de arestare. Aceștia sunt acuzați de autoritățile din Germania de trafic de persoane, sclavie și prelevare de organe, după ce au reținut actele unui român, l-au amenințat cu moartea familiei și l-au forțat să doneze un rinichi în schimbul unor promisiuni false

Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale și ai Biroului de Operațiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș au desfășurat marți dimineață o operațiune de succes în Caransebeș, județul Caraș-Severin, reușind capturarea a doi membri notorii ai familiei Cârpaci din Timișoara. Indivizii erau dați în urmărire internațională de autoritățile din România și Germania, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave, printre care sclavie și trafic de persoane în scopul prelevării de organe.

Șantaj și o promisiune falsă

Gradu Cîrpaci, cunoscut sub pseudonimul „Ministrul de Finanțe”, și soția sa, membri ai unuia dintre cele mai influente clanuri din Timișoara (care deține multiple proprietăți în zona centrală a orașului), sunt acuzați că au sechestrat și exploatat un cetățean român în perioada în care locuiau în München, Germania. Victima a fost cazată într-un apartament, i-au fost confiscate documentele de identitate (pașaportul și buletinul) și a fost complet izolată de familia rămasă în țară, notează news.ro.

Pe lângă faptul că l-au forțat să muncească pentru ei și să semneze diverse contracte în mod abuziv, suspecții au recurs la amenințări cu moartea la adresa rudelor bărbatului. Scopul final al acestui șantaj a fost constrângerea victimei să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o afecțiune renală severă. Pentru a-l convinge să accepte intervenția, aceștia i-au promis suma de 15.000 de euro și un apartament în Timișoara.

Intervenția chirurgicală de transplant a fost realizată la un spital din Freiburg. După operație, promisiunile financiare și imobiliare s-au dovedit a fi false, iar bărbatul a fost obligat să rămână în continuare în stare de sclavie, lucrând pentru familia Cîrpaci, fără a primi vreo recompensă.

Ancheta transfrontalieră și procedurile judiciare

Cazul a intrat în vizorul ferm al autorităților în luna martie a acestui an, când polițiștii germani, sprijiniți de procurorii DIICOT Timișoara, au organizat percheziții de amploare la vila familiei Cîrpaci. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat un volum impresionant de probe materiale, absolut necesare în dosar, printre care contracte de vânzare-cumpărare, polițe de asigurare, documente medicale, calculatoare și telefoane mobile.

Pe numele celor doi soți a fost emis un mandat european de arestare, capetele de acuzare includ trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare și înșelăciune

În prezent, Gradu Cîrpaci și soția sa se află în custodia poliției române. Aceștia urmează să fie prezentați în fața magistraților de la Curtea de Apel Timișoara pentru confirmarea mandatului european de arestare și demararea procedurilor legale de extrădare către Germania, unde vor răspunde în fața legii pentru faptele comise.

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3 comentarii

  1. Lucrurile o vor lua în jos de aici, respectivii fiind minoritate privilegiată conform politicilor UE, lucru foarte convenabil din punctul de vedere al poliției care se va trezi populată cu categoria asta și care poliție oricum n-are chef să facă ceva pentru banii pe care-i ia, eventual să-si mai și rotunjească veniturile.Una peste alta, suntem pe drumul spre Rotterham.

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  2. Justitia Rromana nu s-ar fi sezizat,DIICOT era ocupat cu inabusirea milostiveniei Pasca fata de aproape ..clanul Carpaci a platit destul

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  3. Vraja marii! Un șmecher de Bucale a intrat doua zile la rand cu jeep-anu pe plaja Vadu. Le-a trebuit 2 zile „organelor” să-i identifice. Îl doare la basca pentru amenda de 1.000 lei la „valoarea” lui. Trebuia confiscată ” jucăria”!

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