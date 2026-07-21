Doi membri ai clanului Cârpaci au fost prinși pentru trafic de organe și sclavie

Șantaj și o promisiune falsă

Gradu Cîrpaci, cunoscut sub pseudonimul „Ministrul de Finanțe”, și soția sa, membri ai unuia dintre cele mai influente clanuri din Timișoara (care deține multiple proprietăți în zona centrală a orașului), sunt acuzați că au sechestrat și exploatat un cetățean român în perioada în care locuiau în München, Germania. Victima a fost cazată într-un apartament, i-au fost confiscate documentele de identitate (pașaportul și buletinul) și a fost complet izolată de familia rămasă în țară, notează news.ro.

Pe lângă faptul că l-au forțat să muncească pentru ei și să semneze diverse contracte în mod abuziv, suspecții au recurs la amenințări cu moartea la adresa rudelor bărbatului. Scopul final al acestui șantaj a fost constrângerea victimei să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o afecțiune renală severă. Pentru a-l convinge să accepte intervenția, aceștia i-au promis suma de 15.000 de euro și un apartament în Timișoara.

Intervenția chirurgicală de transplant a fost realizată la un spital din Freiburg. După operație, promisiunile financiare și imobiliare s-au dovedit a fi false, iar bărbatul a fost obligat să rămână în continuare în stare de sclavie, lucrând pentru familia Cîrpaci, fără a primi vreo recompensă.

Ancheta transfrontalieră și procedurile judiciare

Cazul a intrat în vizorul ferm al autorităților în luna martie a acestui an, când polițiștii germani, sprijiniți de procurorii DIICOT Timișoara, au organizat percheziții de amploare la vila familiei Cîrpaci. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat un volum impresionant de probe materiale, absolut necesare în dosar, printre care contracte de vânzare-cumpărare, polițe de asigurare, documente medicale, calculatoare și telefoane mobile.

Pe numele celor doi soți a fost emis un mandat european de arestare, capetele de acuzare includ trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare și înșelăciune

În prezent, Gradu Cîrpaci și soția sa se află în custodia poliției române. Aceștia urmează să fie prezentați în fața magistraților de la Curtea de Apel Timișoara pentru confirmarea mandatului european de arestare și demararea procedurilor legale de extrădare către Germania, unde vor răspunde în fața legii pentru faptele comise.

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