Foşti judecători CCR: Trebuie documente precise, probe

Curtea Constituţională a României urmează să discute joi, la ora 11,00, solicitările lui Cristian Terheş şi Sebastian Constantin Popescu, candidaţi la alegerile prezidenţiale, de anulare a rezultatelor din primul tur.

Potrivit site-ului CCR, Cristian Terheş şi Sebastian Constantin Popescu au depus fiecare câte o solicitare având ca obiect „anulare alegeri prezidenţiale în cadrul primului tur de scrutin din data de 24 noiembrie 2024”.

„Pentru ca CCR să decidă suspendarea sau anularea alegerilor trebuie să aibă pe masă nişte documente precise,” a declarat la Digi24 fostul judecător al Curţii Constituţionale, Petre Lăzăroiu.

„Curtea nu judecă în abstract. Pentru ca CCR să decidă suspendarea sau anularea alegerilor trebuie să aibă pe masă nişte documente precise, clare şi fără echivoc că într-adevăr s-a produs o modificare substanţială datorită unor factori externi sau interni care au contribuit la schimbarea clasamentului pentru că atunci oricine poate veni post-factum să spună „domnule, eu am fost plătit să spun asta, dar am spus altceva. Am crezut că e vorba de asta, dar am ajuns să cred, să văd, că e vorba de altceva”. Deci nu, nu chestiuni de ordin general, ci trebuie aduse nişte argumente concrete, probe”, a declarat Petre Lăzăroiu. Despre decizia CCR în cazul Dianei Şoşoacă, Petre Lăzăroiu a declarat că a fost „o decizie nefericită”.

„A fost o decizie nefericită, eu am spus-o încă de atunci şi o spun în continuare că nu asta era decizia. Şi acum se văd consecinţele, că noi culegem consecinţele acestei decizii. Am eliminat un candidat pentru că ni s-a părut nouă că nu este demn să fie preşedinte al României. Dar nu ăsta era rolul Curţii. Rolul Curţii era să vadă dacă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat sunt îndeplinite de candidatul Şoşoacă. Îmi pare rău să o spun, eu n-am nicio susţinere pentru acest candidat, dar una-i una, alta-i alta, democraţia nu înseamnă asta. Democraţia înseamnă să îndreptăm neregulile”, a precizat Lăzăroiu.

La rândul său, Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat despre cererea de anulare a alegerilor: „Nu curtea face probe, cel care face sesizarea trebuie să ducă probe în sprijinul celor sesizate. Și dacă se va constata că s-a încălcat procedura privind alegerea președintelui, va lua o decizie prin care va anula acest tur de scrutin și va fixa un alt tur.”