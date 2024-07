Fotografie cu Marius Tucă, Geoană şi Ciolacu la aceeaşi masă

Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană au fost printre invitaţii jurnalistului Marius Tucă la un restaurant, acesta sărbătorindu-şi luni aniversarea. Cei doi politicieni au fost fotografiati la aceeaşi masă.

De aici şi până la speculatii n-a mai fost decât un pas.

Victor Ponta spune însă că nu a fost o întâlnire politică.

„Nici dacă mă tăiaţi şi îmi puneţi sare pe tăieturi n-o să povestesc de la nicio întâlnire privată. A fost ziua de naştere a unui bun prieten. Nu ştiu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore. Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naştere. Nici dacă mă torturaţi, mă ardeţi, n-o să povestesc ceva de la întâlniri private, pentru că este de prost gust”, a declarat Victor Ponta, la Antena 3, post care a prezentat imaginile.

El a precizat că s-a discutat despre performanţa lui David Popovici la Jocurile Olimpice de la Paris