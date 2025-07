Gigi Becali a trecut la amenințări la adresa jucătorilor de la FCSB: Or să joace de frică. I-a picat teribil de greu latifundiarului Gigi Becali faptul că FCSB a început noua stagiune de SuperLigă cu un 1-1 scos în ultimele secunde pe teren propriu cu Hermannstadt. Bijuteria de gol cu o lovitură de cap din plonjon a tânărului Stoian a evitat un start complet ratat.

Gigi Becali a fost extrem de furios și deja l-a desființat pentru a doua oară pe fostul dinamovist Dennis Politic, adus în această vară iar lui David Miculescu i-a stabilit o perioadă de ședere ăe bancă. Nici Darius Olaru nu poate spera la clemența patronului, deși vine după mai bine de șase luni de la accidentarea la umăr. Becali a proclamat sec: Sntem prieteni doar în afra terenului.

Marți FSB va juca a doua manșă a turului 1 preliminar din Champions League în Andorra, cu Inter Escaldes, pe care a depășit-o la București mult mai greu decât o arată scorul de 3-1. Oaspeții au avut un gol nevalidat la VAR, la fel ca și FCSB și un penalty ratat.

Becali nu și-a ascuns iritarea și a trecut la amenințări la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport:

„Eu am o filosofie. Dacă mingea e la mine, nu am emoții și sunt foarte mulțumit de echipă. Nu sunt mulțumit de rezultat, nu am avut inspirație.

La mine să știe jucătorii de frică, nu să joace de plăcere! O să le zbârnâie picioarele. Ia să vedeți cum o să joace Politic, Miculescu și Olaru! Nu sunt mulțumit, nu zic că sunt mulțumit. Dar nu sunt supărat. Nu am nicio problemă.

Dar stai, eu nu știam că Stoian e așa bun! De unde să știu? Acum am văzut. Miculescu și Politic îl vor avea concurent pe Stoian. Unul va ieși ca să joace el atacant. Mai bine îl scoteam Miculescu și îl lăsăm Politic în repriza a doua. Dar și el le-a pierdut pe toate.

Jucătorii trebuie să știe de frică! Dacă nu știu de frică, nu dau gol. Uite la Stoian! A știut de frică, a stat pe bancă și acum a dat gol. Să vedeți Politic acum, când știe de frică.

Olaru trebuia scos, că le-a pierdut pe toate. Trebuia să intre Cisotti. Întrebarea era dacă în locul lui Politic sau Miculescu? Asta era întrebarea. Olaru le dă pe toate aiurea, doar la adversar. O să-și revină, o să demonstreze. Dar aici nu merge pe prietenie sau trecut. Aici e doar pe prezent. Te iubim, te respectăm, dar arată pe teren! Îi încercăm pe toți. Să vezi că în stă Miculescu pe bancă. Intră Stoian. Poate iau 30-40 de milioane pe el. O să joace atacant. Promit eu că Miculescu va sta pe bancă. Și când intră, o să mănânce gazonul.

Lixandru, săracul, fugea de joc. Îi e frică, s-a ascuns. Nu atingea mingea. E mijlocaș central, dar se ascundea. El fugea! Unde fugi? Stai acolo, să primești mingea! Îți e frică de minge? Ce să facem Lixandru, tată? Te schimbăm. Acum vine și Perianu. O să joace și el. Îmi pare rău de Lixandru, dar ce să-i fac? Îl scot!”