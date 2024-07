Gîndire de pescar la Marcel Ciolacu

Vine Viktor Orban și trece vîjiind pe la București și pe la Tușnad, poligonul său favorit de lansat trasoare, bombe și rachete politice și se întîlnește cu complexatul ideologic și cultural de Marcel Ciolacu. De fiecare dată se văd ca la „începutul unei noi prietenii” și fiecare vizită se lasă cu mare zarvă. Viktor Orban a mai spus ceva în România și afirmația circulă prin lume și se fixează ca o declarație de la București. Și cuta rămîne și pe fața noastră.

Nu mai avem nici o îndoială că Guvernul României nu este capabil să impună liderilor maghiari un cod de comportament pe teritoriul țării noastre.

Așa se explică faptul că Viktor Orban zice tot felul de lucruri de scărpinat la scăfîrlie despre ultimele evoluții ale continentului nostru și despre Uniunea din care facem parte cu din ce în ce mai vizibilă slugărnicie.

„Europa a renunțat să-și mai apere interesele. Tot ce face Europa astăzi este să urmeze necondiționat politica democraților americani chiar și cu costul autodistrugerii. Va avea loc o schimbare cum nu s-a mai văzut în 500 de ani. Ne confruntăm cu o schimbare a ordinii mondiale”.

Și ce replică are pescarul nostru de Buzău? Se cotrobăie Marcel Ciolacu prin rezervele sale de gîndire și nu găsește nimic important de replicat.

-„ Treaba dânsului. A spus ceva de România? Voiaţi să-i interzic să vină pe teritoriul României? Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi de la Bruxelles, şi de la Budapesta. Nu e treaba mea. Eu am vorbit lucruri concrete în ceea ce priveşte relaţia economică şi am văzut că s-a raportat la relaţii economice. Iertaţi-mă, este al treilea partener al României din interiorul Uniunii Europene Ungaria. Ăsta este adevărul. Da, am vorbit şi domnul Grindeanu să promoveze în Guvern, o să se promoveze şi în Guvernul Ungariei, să pornim SF-ul de tren rapid între Budapesta şi Bucureşti şi o să ne ţinem de cuvânt”.

„Ungaria deține Președinția Consiliului UE în acest semestru, iar, în această calitate, România se bazează pe acțiunea onestă a Ungariei pentru consolidarea Agendei strategice europene. Totodată, i-am mulțumit Prim-ministrului Viktor Orban pentru susținerea fără echivoc a aderării României la spațiul Schengen și cu frontierele terestre”.

Cam atît a putut gîndi Marcel Ciolacu. Nu-i exclus ca la sfîrșitul întîlnirii să-i fi spus ceva personal, în genul:

-Șefu, eu te-aș invita la o partidă de pescuit! Știu eu o baltă bună pe la mine, la Buzău!