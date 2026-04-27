Grindeanu, apel către PSD-iștii cu funcție: „Să-și prezinte demisiile” VIDEO

49 de secretri și subsecretari de stat are PSD încă pe funcții.

De Rareș Mereuță
Sorin Grindeanu, presedintele PSD

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut luni un apel, după ședința BPN, către secretarii de stat și prefecții social-democrați să-și prezinte demisiile, după ce partidul a anunțat public că va depune o moțiune comună cu formațiunea condusă de George Simion.

În total, PSD are încă în funcție aproximativ 70 de secretari de stat, subsecretari de stat și prefecți în Guvernul Bolojan, potrivit surselor Cotidianul.

„Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile, astfel încât, atunci când vom avea moțiune, să avem lucrurile cât se poate de clare”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD și AUR, cot la cot pentru debarcarea lui Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere și veți avea și explicații”, a declarat Petrișor Peiu.

Ambele partide vor fi inițiatoare.

„Facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și vor să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a precizat și Marian Neacșu.

Totodată, niciunul nu a exclus varianta unei posibile guvernări împreună.

„Orice drum începe un primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Marian Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea, inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comune”, a adăugat și Petrișor Peiu.

Câți parlamentari trebuie să momească Simion și Grindeanu 

PSD – 129 (după ce parlamentarul Petre Neagu a trecut, săptămâna trecută, la PNL)
AUR – 90
PNL – 74
USR – 59
UDMR – 32
Minoritățile – 17
SOS – 15
POT – 16
PACE – 12
Neafiliați – 19

Majoritate: 233

Așadar, partidul lui George Simion și cel al lui Sorin Grindeanu ar cumula 219 voturi. Mai sunt necesare 14 voturi pentru a demite Guvernul.

George Simion a declarat că PACE va vota moțiunea. Adică încă 12 parlamentari. Așadar, doar doi parlamentari de la celelalte partide ar trebui convinși.

1 comentariu

  1. Asa, bine zice Grinda, pesedistii sa elibereze rapid posturile din guvern promise de Bolo celor din opozitie care nu voteaza o eventuala motiune de cenzura, ca-i bataie pe ele.

