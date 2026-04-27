În total, PSD are încă în funcție aproximativ 70 de secretari de stat, subsecretari de stat și prefecți în Guvernul Bolojan, potrivit surselor Cotidianul.

„Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile, astfel încât, atunci când vom avea moțiune, să avem lucrurile cât se poate de clare”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere și veți avea și explicații”, a declarat Petrișor Peiu.

Ambele partide vor fi inițiatoare.

„Facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și vor să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a precizat și Marian Neacșu.

Totodată, niciunul nu a exclus varianta unei posibile guvernări împreună.

„Orice drum începe un primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Marian Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea, inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comune”, a adăugat și Petrișor Peiu.

PSD – 129 (după ce parlamentarul Petre Neagu a trecut, săptămâna trecută, la PNL)

AUR – 90

PNL – 74

USR – 59

UDMR – 32

Minoritățile – 17

SOS – 15

POT – 16

PACE – 12

Neafiliați – 19

Majoritate: 233

Așadar, partidul lui George Simion și cel al lui Sorin Grindeanu ar cumula 219 voturi. Mai sunt necesare 14 voturi pentru a demite Guvernul.

George Simion a declarat că PACE va vota moțiunea. Adică încă 12 parlamentari. Așadar, doar doi parlamentari de la celelalte partide ar trebui convinși.