Heirupul înarmării nu este strategie de securitate

Europa începe să fie condusă de o generație războinici, lideri politici și activiști care au schimbat protestele din stradă cu chemări la luptă împotriva Rusiei (chiar și a Chinei): acum în Ucraina sau, mâine, la noi acasă, in Europa. Asta este noua strategie de Securitate a Europei, o strategie heirupistă care să schimbe radical politica axată pe aspectele sociale cu una a alocării arbitrare a procentelor tot mai mari din PIB pentru înarmare. Este o viziune cel mult contabilă (la fel ca și cea a cotelor de imigranți din urmă cu aproape zece ani) pentru cumpărarea unor sisteme de arme cu relevanță dubioasă, însă recomandate de lobby-ul de profil.

O strategie de securitate care să-și merite numele ar trebuie să includă acțiuni politice și diplomatice, acțiuni care să ducă, pe termen scurt, la încetarea războiului și apoi la un mecanism de consultare în situații de criză, cu un regim de control al armamentului, cu măsuri de sporire a încrederii și, eventual, de dezarmare. Acesta este modelul urmat de o generație care a luptat, care a cunoscut ororile a două războaie mondiale și care a reușit să împiedice un cataclism nuclear și să asigure 70 de ani de pace. Paradoxal, exact acesta si modelul pe care actualii lideri politici si ong-isti europeni îl propun, in studii pretențioase, pentru rezolvarea crizelor din alte colțuri ale lumii. Acasă la ea însă, generația care lupta din canapea cu pandemia, care combătea terorismul cu ursuleți de pluș, care se ridica împotriva crimelor de război cu emoticoane supărate pe social media și care flutura în stradă stegulețe curcubeu a devenit brusc războinică.

Totul se întâmplă sub conducerea unor politicieni și influența unor activiști care nu au cunoscut războiul, însă cunosc prea bine mecanismele de mobilizare și manipulare. De decenii, la baza lor stă banul. În acest moment, lobbiștii industriei armamentului apar la Bruxelles ca ciupercile după ploaie. ”Industria armamentului investește uriaș în lobby la Bruxelles”, scrie Politico. Companiile din SUA care până acum se concentrau pe lobby pe lângă guvernele naționale – în Germania, în Polonia, în România, acolo unde există baze militare și trupe americane – au început să se îndrepte spre Bruxelles, simțind mirosul banilor pe care Comisia Europeană vrea să-i cheltuiască pe același principiu ca și în timpul pandemiei – sub imperiul urgenței, cu controale reduse, poate și cu multe SMS-uri pe telefonul președintei von der Leyen… Lobbyul cel mai puternic al SUA este făcut chiar de către guvernul de la Washington, care controlează pârghia de presiune a dependenței europene de umbrela de securitate a SUA, guvern care sub conducere lui Trump acționează ca o agenție de vânzari, la fel ca și în primul mandat, și care a nu mai aplică legea care interzice mituirea guvernelor străine pentru obținerea de contracte grase pentru armament. Companiile europene nu renunță la competiție și investesc masiv în lobby la Bruxelles: Airbus, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Saab, Safran, KNDS Deutschland, Dassault – acestea sunt firmele ai căror contractori vor prospera în anii următori, aici se vor duce bani contribuabililor europeni. Războiul este în toi, este real și este un război al armatelor de lobby, un război al băncilor și fondurilor de investiții care brusc nu mai au repulsie față de industria militară, un război al intereselor ”campionilor naționali” în materie de apărare din economiile puternice ale Europei.

Ofițeri activi ai Bundeswehr-ului apar pe canale oficiale YouTube și încep să traseze săgeți pe harta regiunii Kursk din Rusia. Fostul ministru german de Externe Joschka Fischer (altădată un oponent al serviciului militar obligatoriu) cere reintroducerea stagiului militar nu numai pentru bărbați, ci și pentru femei. Creștin-democrații germani, partidul care va conduce următorul guvern, este pentru îndatorarea în vederea înarmării și pentru serviciul militar obligatoriu. Think tank-ul bruxellez Bruegel susține că Rusia poate ataca Europa peste nici trei ani. Liderii europeni se reunesc în summituri organizate cu viteză amețitoare, dar fără a avea un fundament instituțional nici în UE, nici în NATO.

Economistul Yanis Varoufakis nu vede cu ochi buni excesul brusc de militarism din Europa. Da, Rusia este o amenințare, iar Europa trebuie să fie mai puternică. Însă Europa va deveni mai puternică nu axându-se orbește pe înarmare, sub influența lobbyului, nu creând o armată puternică dar care nu poate fi trimisă la lupta, pentru că liderii nu au legitimitatea să o facă. UE trebuie în primul rând să se democratizeze, un lucru fără de care stagnarea va continua, făcând imposibil ajutorul UE în reconstrucția a ceea ce va rămâne din Ucraina, spune Varoufakis.