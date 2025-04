Iertarea Creştină şi Lumea Actuală

Sarbatorile Pascale m-au facut sa ma gandesc la impasul geopolitic in care se zbate lumea contemporana; cu atat mai mult cu cat toti crestinii: ortodoxi, catolici si protestanti, sarbatoresc Pastele impreuna. E oare un semn de bun augur? Semnele vremii sunt incalcite si ne dau putine sperante. Omenirea e in lupta cu ea insasi. Si imi amintesc ce spunea profesorul Vasile Posteuca, un refugiat politic roman din timpul celui de al doilea razboi: „In urmatorul razboi mondial se va bate om cu om si linia frontului va trece prin inimile noastre.” Am ajuns oare acolo? Aici in Statele Unite s-au certat fratii intre ei si s-au rupt multe prietenii. Republicanii si Democratii nu mai vorbesc unii cu alti. Americanii par ca traiesc in dimensiuni diferite de parca ar fi pe alte planete. Nici vorba de intelegere. Si ma intreb ce s-a intamplat cu iubirea si iertarea crestina?

De fapt, in occident, lumea s-a inrait si diavolul a iesit la atac direct, agresiv si pe fata. Nu-i mai este nici jena, nici rusine si nici frica. A rasturnat toate valorile morale si crestine si ne cere sa fim ca el. Ne cere sa-l servim si sa-l slavim si se asteapta sa ne inchinam mamonei. Ne cere sa acceptam homo-lesbianismul; sa renuntam la familie; sa inchidem bisericile si sa ne intrunim in temple dedicate satanei.

Cea mai inversunata lupta a celui necurat nu este impotriva lui Dumnezeu pe care stie ca nu-L poate atinge; e impotriva lui Iisus, cel care a propovaduit iubirea si iertarea si care prin rastignirea Lui ne-a asigurat mantuirea. Si lupta se duce pentru devierea si coruperea omului; creatia cea mai inalta a Tatalui Ceresc. Lupta impotriva Mantuitorului si a oamenilor care il urmeaza se duce de fapt in surdina de aproape doua mii de ani. Ea a iesit insa la suprafata relativ recent; prin comunismul din trecut si preschimbat acum in globalism. Diavolul rade sardonic si se preface ca vrea pace, dar ne impinge la razboaie fratricide. Desi Ucraina continua sa sangereze, Uniunea Europeana ne indeamna la razboi. Regiunea Gaza la randul ei e total distrusa, dar israelienii continua sa o bombardeze si sa o decimeze. Lumea sta pe un butoi cu pulbere si pulberea e nucleara si are iz apocaliptic.

Intre timp, tarile vest-europene au decazut moral si spiritual si au intrat in declin social si politic. De teama sa nu piarda controlul asupra neamurilor, neomarxistii de la Bruxelles au anulat alegerile din Romania si le-au blocat pe cele din Franta. Pe de alta parte, specialistii sustin ca Anglia, Franta, Germania sunt in declin economic si va fi foarte greu, daca nu chiar imposibil, sa se redreseze. Eforturile de prelungire a agoniei sunt disperate, dar prabusirea e la doi pasi. Poate ca acesta e motivul pentru care Parisul si Londra il indeamna pe Zelensky sa continue razboiul cu Rusia. Macron si Starmer prefera sa provoace o catastrofa internationala mai de graba decat sa se prabuseasca singuri.

Situatia este asemanatoare si in Orientul Mijlociu unde genocidul a depasit orice limite. Cladirile din Gaza practic nu mai exista, iar Palestinienii trebue dati afara din tara. Se pare ca in felul lui, Netaniahu il asteapta pe mesia. Vrea chiar sa-i forteze mana sa vina cat mai repede si sa-i salveze cariera politica. Intre timp, un grup de evrei radicali a inceput lucrarile preliminare pentru reconstruirea Templului. Aici in America, crestinii protestanti sustin si ei viziunea israeliana, care in opinia lor, ar anunta a doua venire a lui Iisus, dar ne lovim de o mare dilema. Crestinii adevarati cred fara rezerve in revenirea lui Iisus; fara aceasta revenire crestinismul si-ar pierde de sensul. Si e foarte posibil ca atunci cand va reveni, evreii vor intelege ca Iisus este de fapt Mesia cel asteptat. Il vor accepta ei, se vor pocai, ori il vor respinge din nou? In aceste zile cand asteptam lumina sfanta de la Ierusalim, Israelul si tot Orientul Mijlociu pana in Iran e gata sa explodeze. Evenimentele ar putea angaja imediat Statele Unite, lumea Araba si toata Europa.

In prezent, Presedintele Trump se disociaza cumva de Uniunea Europeana si se distanteaza de Alianta Nord Atlantica, dar are angajamente ferme fata de Israel. In ultima vreme Washingtonul a somat Iranul sa renunte la planul de a dobandi arme atomice si sa permita inspectii la locul instalatiilor nucleare pe care le are. Nu e gluma si Trump e grabit si frustrat pentru ca deocamdata nu i-au reusit marile initiative si timpul trece. In Oceanul Indian au sosit deja doua flote Americane redutabile si un grup de bombardiere de mare calibru. Teheranul e in stare de alerta. Situatia geopolitica se complica insa mult deoarece nu se stie ce fel de arme are Iranul si cum le va folosi. In plus, atat Rusia cat si China au incheiat acorduri speciale cu Iranul si clauzele acordurilor nu sunt cunoscute. Moscova, care tocmai a semnat un partenerat strategic cu Teheranul, a atras deja atentia ca declansarea unui atac asupra Iranului ar putea duce la o conflagratie mondiala…

Si revin la sarbatorile pascale. Unde e spiritul de intelegere, de pace, de iubire si de iertare? Suntem in Saptamana Mare si asteptam invierea Domnului… Christos a Inviat!

Profesor Nicolae Dima, USA