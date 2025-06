Ilie Năstase divorțează din nou

Ioana și Ilie Năstase divorțează după cinci ani de căsnicie și o serie de împăcări și despărțiri. Actele pentru separarea oficială au fost depuse de Ioana Năstase. Dosarul a fost înregistrat pe 17 iunie, la Judecătoria Constanța.

Ioana apare ca reclamantă, iar fostul mare tenismen ca pârât.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a declarat Ioana Năstase presei.

Contactat de jurnaliștii de la Spynews, Ilie Năstase a părut complet surprins de decizia Ioanei. „Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, eu nu știu nimic. Nu, nu. Noi suntem împreună”, a spus fostul sportiv. Întrebat dacă este adevărat că s-au separat, Ilie a răspuns vag: „O fi depus, eu nu știu, n-am ideea, a depus în trecut. Nu știu nimic”.

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori: prima oară la vârsta de 26 de ani, cu Dominique Grazia, un top model belgian, cu care are o fiică, Nathalie. Au divorțat zece ani mai târziu. În 1984, s-a căsătorit cu actrița americană Alexandra King, cu care a adoptat doi copii, Nicholas și Charlotte. A treia soție a fost românca Amalia Teodorescu, cu care s-a căsătorit în 2004. Au două fiice, Alessia și Emma Alexandra. După ce au divorțat în 2010, Năstase a început o relație cu Brigitte Sfăt, care i-a devenit a patra soție în 2013. Cei doi au divorțat în 2018. În 2019, Năstase s-a însurat cu actuala sa soție, Ioana Simion.