„Imbecilii” de la Antena 3 au comis-o din nou

Jurnalista Sorina Matei acuză postul Antena 3 că i-ar asocia cu “legionari” sau “ruși” pe cei care fac anumite sporturi.

„Ah. Am mai înțeles ceva de la imbecilii de la Antena 3, televiziunea principală de dezinformare a Sistemului securist. Am înțeles că toți românii care se antrenează, fac judo, fac arte marțiale, se cațără pe munți, fac sport in general sunt niște “legionari” sau “ruși”. Inclusiv copiii.