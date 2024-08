Nu toți românii se dau în vânt după Grecia. Realizatorul TV Dan Negru, spre exemplu, crede că noi suntem mult peste prezentul ei.

„Pfff…îmi pun lumea-n cap dacă spun că nu mă dau în vânt după Grecia? Știu că juma’ de țară e acu’ acolo. S-a mai dus un sezon turistic și Grecia a rămas dependentă de turism. 11% din PIB lor vine de acolo. PIB României e mai mare decât al Greciei și economia e mult mai diversificată. Am mai spus-o: suntem mult peste ce e Grecia azi !Trecutul Greciei Antice si prezentul ei sunt o lecție despre cât poate un popor să se prăbușească. În țara in care Platon, Aristotel sau Socrate învățau moralitatea există azi imoralitate legală. „Fakelaki” care înseamnă „plicuri mici” sunt simbolul corupției în Grecia. Ce tămbălău era la noi dacă aveam o asemena istorie și un așa prezent. Praf îi făceam pe toți. Dacă-i aveam noi pe Pitagora, Arhimede, Homer și ajungem o țară care a intrat în faliment de vreo 7 ori și care a ajuns să trăiască din tavernele de vară, îi crucificam pe toți. Țara care a dat jurământul lui Hipocrate pe care-l rostesc azi toți doctorii planetei are un sistem medical corupt și subdezvoltat. Suntem mult sub istoria Grecia și mult peste prezentul ei! “Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinereţea unei vrăbii” spunea grecul Aristotel. Asta e Grecia: de la vultur la vrabie !”, a scris Negru pe pagina sa de Facebook.