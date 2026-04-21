În conflictul PSD-Bolojan, CTP se ia tot de Nicușor Dan: Greu de privit, „șobolănos”

CTP a concluzionat că social-democrații au demonstrat la referedumul de ieri, prin discursuri, că sunt la fel ca AUR.

„Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea „Coaliției din 4 partide prooccidentale”. PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental. De la „democrația originală” și semnarea Tratatului cu URSS în 1991, ale lui Ion Iliescu, până la discursul lui Grindeanu de ieri, în care l-a acuzat pe Ilie Bolojan că vinde străinilor companiile românești de stat profitabile și bagă bani în gențile (pardon, cutiile de pantofi) multinaționalelor.

O cuvântare demnă, demnă de Dumnezeilă, de Simion, de Dragnea. În plus, Știucă trebuie să facă față concurenței pupilei lui C.V. Tudor, Vulguța Vasilescu, în materie de insulte naționalist-populiste la adresa premierului Bolojan”, a scris CTP despre congresul ad-hoc al social-democraților.

Gazetarul consideră că membrii PSD au înrădăcinate reflexele comuniste conform cărora partidul lor reprezintă statul.

„Pesediștii, de la ultimul membru cotizant până la președintele partidului, au bine înfipt în conștient și subconștient sentimentul că PSD e partidul-stat, așa cum a fost PCR, Partidul Ceaușist Român. După `89, că s-au amestecat străinii în țară, a trebuit să fie și niște partide de formă, dar „tot noi suntem”. „Revergorării” acestui sentiment i-a fost dedicată masturbarea reciprocă în cadru festiv a 5.000 de pesediști, echivalentul CC al PCR, în care Bolojan a fost „chiaburul” trimis la Canal sau în pușcărie în anii `50. Ce fericiți trebuie să fi fost când au auzit unanimitatea lor dragă, 2,1% fiind un zbenghi de frumusețe și progres…”

CTP: Nicușor Dan, „șobolănos”

CTP a ieșit cu un atac și la adresa președintelui Dan, victima de serviciu a ironiilor gazetarului. Cristian Tudor Popescu îi reamintește șefului statului că nu a fost votat pentru o cârdășie cu PSD, ci pentru un tandem cu Bolojan.

„Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan. PSD nu e deranjat de împingerea țării în haos politico-social, într-o prăpastie economico-financiară, care ne poate hărăzi soarta Ungariei lui Orban – tăierea fondurilor europene, izolarea, statutul de oaie neagră a UE.

O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine. Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus. Și, în aceste condiții, N. Dan gargarisește în continuare rolul său de „mediator”…

Greu de privit modul „șobolănoș”, din colț în colț, în care N. Dan se ferește să răspundă la întrebarea insistentă a protestatarului Ceaușescu: „Îl susțineți pe Ilie Bolojan?”.”

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.