Iohannis, la judecata poporului: „Sper să plătești după”

Ar trebuii sa va fie rusine, va plimbati, ca doar in plimbari mai auzim de dvs. Cheltuiti banii ce trebuiau sa ajunga pt spitalele de arsi, au murit si mor in continuare oameni. Avem inca scoli cu wc in curte, batrani care ar trebuii ajutati, bolnavi de cancer care nu au acces la servicii si medicamente pentru ca nu sunt bani. Copii care asteapta o masa calda la scoala, ati scos pana si laptele ala amarat si cornul!Va pasa? Nu cred! Sunteti niste inbuibati,mare parte dintre politicieni, nu va mai saturati!

Furati si cheltuiti banii nostrii fara nici o rusine.