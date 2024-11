Jeffrey Sachs: SUA sunt în criză pentru că oamenii de rând nu sunt reprezentați

”Cauza centrală a crizei americane este incapacitatea sistemului de a reprezenta adevăratele interese ale alegătorului obișnuit. Sistemul politic a fost capturat de marile interese financiare, cu decenii în urmă, în special după ce Curtea Supremă a deschis robinetul contribuțiilor nelimitate pentru campaniile electorale. De atunci, politica americană a devenit jucăria donatorilor super-bogați și a intereselor înguste ale lobby-ului, cei care finanțează campaniile în schimbul unor politici care să le favorizeze interesele, mai degrabă decât binele comun”, scrie Jeffrey Sachs, profesoir la Columbia University și expert ONU în dezvoltare durabilă, la fel ca și finalistul prezidențialelor din România.

Congresul SUA este deținut de două grupuri: indivizii super-bogați și lobby-ul.

Lumea s-a uitat uluită cum Elon Musk, cel mai bogat om din lume (și, da, un antreprenor și un inventator strălucit), a jucat un rol unic în susținerea lui Trump, atât prin influența sa mediatică, cât și prin bani. O mulțime de alți miliardari au contribuit la victoria lui Trump.

Mulți (deși nu toți) dintre donatorii super-bogați vor să obțină beneficii de pe urma sistemului politic pentru companiile și investițiile lor, iar cele mai multe favoruri le vor fi oferite de Congres, Casa Albă și agențiile ce vor fi conduse de noua administrație. Mulți dintre acești donatori vor în primul rând reducerea taxelor pentru corporații și vor câștiguri de capital.

Mulți dintre acești donatori sunt pentru cooperare și pace cu China, atât pentru binele afacerilor, cât și al omenirii. Afaceriștii vor pace și venituri, în vreme ce ideologii vor hegemonie prin război.

Puține s-ar fi schimbat dacă ar fi câștigat Kamala Harris. Democrații au și ei lunga lor listă de super-bogați care finanțează campaniile pentru președinție și Congres. Mulți dintre ei ar fi cerut și ar fi primit favoruri speciale.

Reducerile de taxe pe venituri au fost oferit de Congres vreme de decenii, indiferent de impactul lor asupra deficitului federal, care acum este de 7% din PIB, și indiferent de faptul că venitul național înainte de taxe s-a mutat în ultimele decenii dinspre veniturile din muncă către veniturile din capital. Ponderea muncii în PIB a scăzut cu 7% după Al Doilea Război Mondial. Veniturile s-au mutat spre capital, iar bursele au crescut. Bursele însemnau 55% din PIB în 1985, iar acum reprezintă 200% din PIB-ul SUA.

Al doilea grup care deține Washingtonul este lobby-ul unilateral.

Aici avem complexul militaro-industrial, Wall Street-ul, marile companii petroliere, cele din alimentație Big Pharma și lobby-ul israelian. Politica americană este organizată pentru a satisface acest interese speciale. Fiecare dintre ele cumpără sprijinul unei anumite comisii din Congres și al liderilor naționali care controlează politicile publice.

Profitul grupurilor de lobby este deseori uriaș: o sută de milioane investite în lobby pot duce la reduceri de taxe la nivel federal o suta de miliarde. Asta e lecția lobby-ului israelian, care investește câteva sute de milioane de dolari în campania electorală și câștigă apoi zeci de miliarde de dolari sub formă de arme și sprijin economic pentru Israel.

Aceste lobby-uri nu depind, sau nu le pasă prea mult, de opinia publică. Sondajele arată că publicul vrea controlul armelor de foc, medicamente ieftine, ca Wall Street-ul să nu mai fie împrumutat, vrea energie regenerabilă, pace în Ucraina și în Orientul Mijlociu. În schimb, lobby-ul se asigură că SUA vor garanta accesul facil la arme de foc pentru populație, va permite prețuri uriașe pentru medicamente, va permite extragerea și mai abitir a petrolului, va trimite arme în Ucraina și pentru războaiele Israelului.

Aceste lobby-uri sunt niște conspirații finanțate din banul public. În Bogăția Națiunilor, Adam Smith scria: ”Oamenii de aceeași meserie se întâlnesc rar, dar discuția se termină printr-o conspirație împotriva publicului sau cu un mecanism de creștere a prețurilor”.

Cele mai periculoase două lobby-uri sunt cel al complexului militaro-industrial (cel despre care a avertizat Eisenhower, în 1961) si lobby-ul israelian. Marele preicol este că aceste două lobby-uri conduc războiul spre apocalipsa nucleară.

Lobby-ul militaro-industrial vizează dominația americana la toate nivelurile. Soluțiile pe care le promovează pentru problemele lumii sunt războaiele, schimbările de regim sub acoperire, sancțiunile economice, războaiele informaționale americane, revoluțiile colorate (conduse de National Endowment for Democracy) și intimidarea în politica externă. Firește, acestea nu pot fi soluții. Aceste acțiuni, cu violarea flagrantă a dreptului internațional, au sporit in mod dramatic insecuritatea SUA.

Complexul militaro-industrial promovează în acest moment – incredibil – războiul cu China. Asta ar însemna o acumulare de arme foarte profitabilă, exact scopul lor. Însă asta riscă să ducă la al treilea război mondial sau la înfrângerea cataclismică a SUA într-un nou război în Asia.

Complexul militaro-industrial a ațâțat la extinderea NATO și la conflicte cu Rusia și China, în vreme ce lobby-ul israelian ațâță America la războaie constante în Orientul Mijlociu. Benjamin Netanyahu a fost un promotor mai fervent al războaielor din Irak, Liban, Siria, Somalia, Sudan si Libia, mai mult decât a fost vreun președinte american. Scopul lui Netanyahu este să păstreze teritoriile ocupate de Israel în 1967, creând așa-zisul Mare Israel, pentru a împiedica apariția unui stat palestinian. Această politică expansionistă, în contradicție cu dreptul internațional, a dus la apariția grupărilor militante pro-palestiniene Hamas, Hezbollah, Huti. Politica lui Netanyahu este ca SUA să de jos sau să ajute la îndepărtarea guvernelor care susțin aceste grupări militante.

Incredibil, neoconservatorii din SUA și lobby-ul israelian și-au unit forțele pentru a pune în practică planul dezastruos al lui Netanyahu pentru Orientul Mijlociu. Netanyahu a fost un susținător al războiului din Irak. Lobby-ul israelian a susținut războaiele conduse de SUA sau la care SUSA a contribuit în Orientul Mijlociu, lăsând în ruină țările vizate și datorii mari la bugetul SUA.

Între timp, războaiele și reducerile de taxe pentru super-bogați nu au oferit vreo soluție pentru americanii de rând. Ca și în alte țări cu venituri mari, locurile de muncă în industrie s-au redus mult începând din anii 1980, pe măsură ce muncitorii de la liniile de asamblare au fost înlocuiți de ”sisteme inteligente”. Scăderea procentului venit din muncă la PIB a fost semnificativă, la fel ca în alte țări dezvoltate.

În plus, americanii simpli au fost vizați de o politică de decenii împotriva sindicatelor, de creșterea prețului educației, de costul mare al îngrijirii medicale și alte măsuri împotriva muncitorilor. În țările dezvoltate din nordul Europei ”consumul social” (finanțarea publică a educației, sănătații, a locuințelor și a altor servicii publice) și sindicalizarea au asigurat un nivel decent de trai pentru oamenii simpli. Nu și în SUA.

Și nu e totul.

Creșterea prețurilor în sănătate, datorată asiguratorilor privați, și lipsa unui sprijin public suficient pentru finanțarea educației superioare, i-a prins pe americanii de rând între salariile lor care stagnează și creșterea costurilor. Nici Republicanii, nici Democrații nu i-au ajutat pe americani.

Baza electorală a lui Trump sunt oamenii de rând, însă donatorii lui sunt super-bogații si lobby-ul. Ce se va întâmpla? Vom avea în continuare reduceri de taxe pentru corporații și războaie, sau ceva nou și palpabil pentru alegători?

Unul dintre răspunsurile lui Trump este un război comercial cu China și deportarea imigranților ilegali, combinate cu mai multe reduceri de taxe pentru bogați. Cu alte cuvinte, în loc să facă schimbări pentru a asigura o viață decentă pentru toți și a reduce deficitul bugetar, Trump acuză China și imigranții pentru salariile mici din SUA și pentru cheltuielile bugetare excesive.

Un asemenea răspuns a avut succes la alegerile din 2016 și 2024, însă nu va duce la rezultatele dorite de oamenii de rând. Locurile de muncă nu se vor întoarce din China înapoi în SUA, pentru simplul motiv că ele nu au plecat niciodată în număr mare în China. Nici deportările nu vor ridica nivelul de trai al americanului mediu.

Nu înseamnă ca nu exista soluții. Ele se ascund sub nasul nostru – dacă Trump vrea să le dea prioritate în locul celor cerute de lobby-uri și grupurile de interese.

– Să îmblânzească complexul militaro-industrial. Trump poate pune capăt războiului din Ucraina spunându-Ie lui Putin și lumii că NATO nu se va extinde vreodată în Ucraina. Poate să elimine riscul de război cu China spunând că SUA respectă politica O Singura China și că nu se va amesteca în afacerile interne ale Chinei trimițând arme în Taiwan. Și ar trebui să spună că nu va sprijini vreo încercare de secesiune a Taiwanului.

– Trebuie să îmblânzească lobby-ul israelian spunându-i lui Netanyahu că SUA nu vor duce războaiele Israelului și că Israelul trebuie să accepte un stat palestinian cu care să trăiască în pace, așa cum cere întreaga comunitate internațională. Acesta este singiurul plan de pace viabil pentru Orientul Mijlociu.

– Trump trebuie să reducă deficitul bugetar prin reducerea cheltuielilor excesive – în special pentru războaie, sute de baze militare inutile în străinătate, prețurile uriașe pe care guvernul le plătește pentru medicamente și sănătate – și prin creșterea veniturilor bugetare. Combaterea evaziunii ar fi adus 625 de miliarde de dolari in 2021, adică 2,6% din PIB.

– Inovație pentru binele comun. Elon Musk și amicii săi din Slicon Valley au avut un succes uriaș în inovație. Tot respectul pentru cei care ne-au adus în era digitală. Capacitatea de inovație a SUA este mare, robustă și invidiată în întreaga lume.

Întrebarea este însă inovație pentru ce? Musk se uită spre Marte. Minunat, însă sunt miliarde de oameni pe Pământ care ar putea fi si ar trebui să fie ajutați de revoluția digitală. Unul dintre obiectivele politicii industriale a lui Trump ar trebui să fie inovația pentru binele comun, inclusiv pentru săraci, pentru muncitori, pentru mediu. Musk și colegii săi știu bine că inteligenta artificială ne poate duce într-o eră fără emisii de carbon, cu servicii medicale ieftine, educație ieftină, mobilitate electrică ieftină. Inovația ar trebui să ducă la muncă sindicalizata, nu la muncă pe mici așa-zise proiecte temporare, care a dus la creșterea insecurității sociale.

Sunt pași care pot fi făcuți de Trump și care ar justifica triumful sau electoral și i-ar asigura moșternirea pentru deceniile ce urmează. Nu cred că Washingtonul va adopta aceste politici. Politica americana este putredă de prea mult timp pentru a mai fi optimiști. Totuși, pașii de mai sus pot fi făcuți, cu beneficii nu doar pentru liderii tech și pentru cei din finanțe care l-au susținut pe Trump, ci pentru o întreagă generație de oameni uitați, care au votat pentru ca Trump să ajungă la Casa Albă.