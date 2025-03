Jocul falsurilor falsificate mereu

Nenorocirea a început cu voturile pentru Călin Georgescu și cu consemnarea făcută de SRI. Cică un actor cibernetic statal necunoscut a comis mii de atacuri asupra infrastructurilor IT&C găzduite de AEP și STS. Așa se numea în prima fază TikTok-ul. Era un fel de China și Rusia la un loc, dar și separat, plus alți necunoscuți baflați la adrese de la 30 de mii de locații. China a fost iertată. Numele actorului statal a rămas în cîrca Rusiei. Acuzînd Rusia cu orice prilej, dar fără nici o probă s-a micșorat cercul. După nenumărate bîlbe și gafe, pentru populație, actorul statal necunoscut care a influențat alegerile s-a conturat a fi chiar statul român. Și pentru americani a fost clar același lucru.Rusia a rămas responsabilă doar pentru cei din Comisia Europeană. Plus Franța. În mare grabă, au fost scoși la bătaie Horațiu Potra și Eugen Sechila. Ei au devenit țapii ispășitori la intern. Cu scoaterea lor pe scenă se mai putea apăra decizia de anulare a alegerilor. Mai ales că n-a ținut nici cu re-numărarea voturilor. A fost destul de greu să-i lege de Șoșoacă și de Georgescu. S-a recurs la diversiunea cu legionarii. Horațiu Potra era legionar, dar în legiunea franceză. Mare brînză. Cine se prinde? Leginarii au pregătit o lovitură de stat. De la venirea minerilor din 1990, toate nemulțumirile populației au fost tratate ca o lovitură de stat. Chiar și minerii au fost aduși pentru a stopa o lovitură de stat. Mecanismul legionarilor angajați în Africa, inventat ca sursă de produs bani pentru rezerviști și oameni foști sau activi în servicii secrete, a fost transformat în actor implicat în deturnarea alegerilor. Rolul a crescut. În timpul protestelor a fost prins că avea trei oameni care pregăteau haos și o altă lovitură de stat. Cînd n-a mai ținut cu legionarii lui Potra au trecut la coruperea alegerilor și la corupători. Coruperea alegerilor s-a desfășurat prin cadouri făcute pe TikToc familiilor aflate în dificultate, mai ales celor cu copii cu dizabilități, cărora nu le plătea nimeni costuri de operații. Binefăcători medicali transformați în binefăcători politici, depistați ca agenți ai actorului statal implicat nu în deturnarea alegerilor prin metoda modernă a coruperii alegătorului. Bogdan Peșchir a fost vopsit în reprezentantul actorului statal care a influențat alegerile prin binefaceri. Vîrful de lance al actorului statal identificat a fi Rusia a devenit corupător de electorat. Bogdan Peșchir nu a influențat alegerile din Franța și nici din Germania. În situații extreme și de absurd total ar fi putut fi luat în considerare și acolo.

Cum se corupe alegătorul? Cu bani pentru cei care produc mesaje care corup prin repetarea insistentă a mesajului. Numai că statul admite și corupători legali.

Avem parte de două feluri de difuzare. Adică de corupere. Difuzarea mesajelor de la organe de propagandă cu frecvențe înregistrate la CNA și difuzarea mesajelor intermitente, scurte, pe internet. Primul fel de difuzare se numește propagandă legală. Evident controlată de cei care dețin puterea și plătesc din banii de la buget. Ea are la rîndul ei două specii. Propaganda preelectorală plătită și propaganda electorală continuă superplătită, cu bani împrumutați care se deturnează. Propaganda neoficială, pe rețelele de socializare este și ea pe bani. Se face la liber sau la comandă. La liber face cine cui vrea. La comandă, se dirijează de la partid. Partidul poate comanda mesaje care se se potrivesc și altora. Mesajele comandate de partid și din prostie se plătesc, dar nu sunt infracționale. Sunt propagandă de bine. Cele libere, din convingere, sunt de rău.

Avem „coruperea” oficială, făcută din banii publici de la bugetul statului redistribuiți televiziunilor și radiourilor subordonate, slugarnice, care au prestat 365 de zile și au etalat vedetele puterii până cînd au amețit electoratul cu luni de zile înaintea campaniei electorale legală, patriotică, pro-europeană. Și avem propaganda cetățeanului pe net cu o glumă, cu o poveste, cu o idee, cu o simpatie. Ea este antinațională, antieuropeană, anti NATO.

Călin Georgescu a promis o reevaluare a scutului de la Deveselu. Guvernul Ciolacu și președintele Iohannis au inițiat decizii care au dus la clătinarea celui mai sigur scut de securitate din istoria României. Cu insistența cu care continuă procesul de combatere a actorului statal, guvernul Ciolacu și președintele interimar continuă operațiunea de distanțare de partenerul strategic al României și pas cu pas, de ieșire din NATO. Pregătesc retragerea scutului. Ajutorul dat populației refugiate din Ucraina a evoluat vertiginos de la solidaritate umanitară la sprijin militar complex, dar nerecunoscut. Din țară care găzduiește refugiați am devenit țară de hub logistic. Nu trimitem soldați, nu participăm cu trupe. Participăm cu drumuri, căi ferate, magazii. Luptăm cu depozitele și cu contribuții financiare. Nu corupem cetățenii. Îi convingem că trebuie să plătească pentru apărarea Ucrainei. Apărarea Ucrainei este egală cu apărarea României. Apărarea României este egală cu apărarea și stabilitatea echipei de la Bruxelles. Iar stabilitatea acesteia este egală cu binefacerile ei.

Patinajele de gîndire sunt nenumărate.

Dintr-o ancoră strategică a NATO, vorba tuturor, inclusiv a lui Iohannis și Ciolacu, am devenit membri ai coaliției europene. Un fel de scut al Ucrainei, pe cale de a rămîne descoperiți față de rachetele Rusiei. De la nici un risc pentru securitatea României am trecut la iminența pericolului rusesc. Din ancoră, am devenit aproape o țintă. Din popor săritor, am trecut la popor de sprijin. Plus scut al Europei. Adică al noului proiect european condus de Madam Ursula.

Toți haștagiști școliți și sprijiniți din America și de rețeaua Soros au trecut la madam Ursula. Este o doamnă. Nu ne mai place Trump că este grosolan. Vorba unei trompete de la Digi 24 Tv. Seamănă cu frații Tate. Are carențe morale și de comportament.

Discursurile lui Ciolacu patinează și ele. Întîi, a zis: „A fost aderarea la Schengen, acum, vizele pentru SUA. Urmează aderarea la OCDE. România gândeşte mare, iar acesta este un semn de maturitate şi seriozitate. Tocmai proiectele mari au fost şi sunt cele care solidarizează acest popor”.

România gîndește mare cu capul zevzecilor și se face mic. Și se dezbină accelerat. Mai apoi, tot el strigă încercînd să-și laude eșecul:

„Demersurile făcute de Guvernul pe care îl conduc privind includerea României în programul Visa Waiver au înregistrat un succes ireversibil pentru cetăţenii români. România a îndeplinit toate condiţiile tehnice şi politice. Nu există niciun fel de dubiu. De aceea, fac un apel la cei care urlă de pe garduri şi care n-au făcut nimic în viaţa lor pentru ţara asta să se abţină să mai speculeze politic o chestiune care ţine de o întârziere temporară legată de implementarea unor chestiuni tehnice”.

Nici o problemă cu suspendarea. Chestie tehnică. Și nici NATO nu-i cine știe ce. Putem face altul mai bun și mai ieftin condus de francezi. Cel american nu-i bun de model pentru copii. Nici nu știm dacă mai este nevoie să ne apere. Ce dacă rămînem fără vize. Visul de decenii al românilor se amînă. Ne mulțumim și cu liber prin Europa. Este și ăsta un beneficiu și o realizare a conducătorilor. Sau a celor care au preluat piața.

Și astfel, operațiunea de intoxicare mentală cu produse ilogice, operă a mediocrilor și a profitorilor, continuă cu fiecare zi.