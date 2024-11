Joe Biden, gafă la secția de vot

Joe Biden provoacă rumoare pe rețelele de socializare după o gafă la secția de vot.

Soția lui Joe Biden a apărut la secția de vot într-o ținută pe care mulți au considerat-o nepotrivită.

Prima Doamnă a purtat cu cosmun roșu, culoarea republicanilor.

Imediat, pe rețelele sociale au apărut comentarii, unele ironice, altele pline de furie.

Jill Biden poartă nuanța roșie a republicanilor la vot. Joe Biden nu participă la petrecerea Kamalei Harris. Faceți calculele!”, a postat pe X conservatorul Ian Miles Cheong.

„Jill Biden poartă roșul MAGA astăzi la vot,” a subliniat un altul.

Speculând ideea că familia Biden nu a fost încântată de modul în care președintele a fost forțat să renunțe la candidatura pentru un nou mandat, mulți cârcotași au considerat că ținuta lui Jill e cumva un mesaj că ar fi votat cu Trump „Jill a purtat roșu integral la vot.

”Fiind soția unui politician democrat, este imposibil să nu știe ce înseamnă asta. Biden și Jill sunt furioși,” a comentat un alt utilizator pe X.

Jill wore all red to vote. As the wife of a democrat politician there’s no way she doesn’t know how this looks. Biden and Jill are pissed. pic.twitter.com/aHb5k4VZUe

— Coco 🇺🇸 (@CoClarified) November 5, 2024