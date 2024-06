John Malkovich, de la Oscar la Sibiu

Cea de-a șaptea zi de FITS, unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, a adus din nou magia pe scena din Sibiu prin evenimentele speciale, spectacolele de teatru, dans, muzică și circ.

Unul dintre punctele culminante ale zilei a fost întâlnirea publicului cu faimosul actor și regizor american, John Malkovich, care a apărut în peste 70 de filme de-a lungul carierei, fiind nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globurile de Aur pentru rolurile sale din Places in the Heart și In the Line of Fire.

În cadrul FITS, Malkovich a urcat pe scenă alături de actrița lituaniană Ingeborga Dapkunaite, în spectacolul În singurătatea câmpurilor de bumbac, de Bernard-Marie Koltès, în regia lui Timofey Kulyabin, primele două reprezentații din totalul de trei programate fiind jucate cu casa închisă și aplaudate minute în șir la scenă deschisă de către publicul spectator.

„Pentru mine actoria în teatru este ca surfingul, ieri la 7, azi la 8, mâine la 4, pentru că pornim pe plăcile noastre de surf, ne întoarcem la soare și așteptăm valul. Valul îl prezintă coliziunea dintre public și material. Dacă materialul e bun și există publicul, se formează un val. Poate valul nu durează mult, poate cazi și te trezești cu o contuzie, dar valul va fi acolo și pe el stă actorul. Nu el este valul. Valul reprezintă ciocnirea dintre material și public. În cinematografie nu există acest val pentru că nu există un flux, nu există imbold. În teatru fiecare secundă care a trecut a rămas în urmă și asta creează dinamica și fluxul. Cinematografia e ceea ce pare a fi. Îți trebuie câteva secunde bune. Și poți face ca persoana din scena respectivă să fie orice și oricine din lume în funcție de context. În teatru e fix în fața ta, e ceea ce vezi. Și aceasta e diferența fundamentală dintre cele două. Unii le fac pe ambele foarte bine, majoritatea nu, pentru că sunt atât de fundamental diferite. Poți să fii muzician și să cânți la pian, nu înseamnă că poți cânta și la saxofon și invers. Sunt două lucruri diferite“, a declarat actorul John Malkovich în cadrul conferinței.

Teatrul e foarte spontan, instantaneu, ești acolo cu publicul, publicul e cu tine sau nu. E mai de grabă ceva de aici și acum. Prin urmare e o diferență enormă și când am avut premiera acestei piese în Riga, când s-au stins luminile mi-am zis: dacă mă strecor în întuneric pot să plec și să nu mă mai întorc niciodată. Pentru că nu știam cum va fi primită piesa, pentru că fiecare public e nou și-mi zic ce ar fi să plec de aici? Dar e doar o clipă trecătoare, pentru că ai un public în față și trebuie să te conectezi cu ei, a declarat actrița Ingeborga Dapkunaite.