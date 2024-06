Lasconi ameninţă cu demisia: ”Sănătate bună şi noroc ”!

Nu a fost încă aleasă, dar Elena Lasconi ameninţă cu demisia de la şefia USR dacă nu are majoritate în Biroul Naţional al partidului. Elena Lasconi, candidat pentru şefia USR după retragerea lui Cătălin Drulă, pune trei condiţii pentru a candida la alegerile prezidenţiale: să fie aleasă preşedinte al USR, să aibă majoritate în Biroul Naţional al partidului şi să poată impune un nou secretar general.

Ea a anunţat că, dacă va fi aleasă preşedinte al USR, din echipa sa nu vor face parte Cătălin Drulă, Dan Barna şi nici Ionuţ Moşteanu.

„Ei au făcut parte dintre cei care au condus cu adevărat USR-ul şi care au dus la rezultatul acesta. Nu trebuie acum să-i omorâm, nu trebuie să-i scoatem… Noi trebuie să lucrăm împreună, nu se duce nimeni cu maceta să: ”Gata, plecaţi!” Pentru că avem nevoie… gândiţi-vă că ei au experienţă de câţiva ani în politica mare din România şi contează. Eu îmi doresc să unesc oamenii, nu să-i dezbin, pentru că altfel noi vom fi şi mai slabi”, a spus Elena Lasconi la emisiunea Insider politic, de la Prima TV.

”Asta nu înseamnă că eu nu o să pot să lucrez cu oamenii ăştia, dar nu o să defilez eu cu ei, asta sută la sută”, a precizat Lasconi la Prima TV.

În ceea ce-l priveşte pe Cristian Ghinea, Lasconi susţine că acesta, deşi nu a avut nicio funcţie oficială de conducere în USR, „este unul dintre cei care au contribuit masiv la dezastrul” legat de rezultatul electoral al USR.

In alta ordine de idei, ea a spus că ”în USR este loc pentru toată lumea: şi pentru creştini, şi pentru atei, şi pentru gay, şi pentru straight (heterosexuali – n.r.), şi pentru LGBT, şi pentru non-LGBT. USR este un partid pentru libertate şi pentru democraţie. Asta înseamnă că statul nu are ce să caute în viaţa indivizilor. Statul ar trebui să vadă mai degrabă de reformarea învăţământului, a sănătăţii, să avem salarii mai bune, să putem să trăim decent în ţara asta şi, eventual, să vină românii înapoi în ţară. E adevărat, sunt creştin-ortodoxă, şi un bun creştin trebuie să-i ţină pe toţi alături – iubeşte-ţi aproapele! Eu sunt 100% pentru parteneriat civil. Am spus şi eu – poate o să-mi schimb părerea – despre căsătorie (între persoanele de acelaşi sex – n.r.). Dar despre asta nu o să mai discut. Toţi încearcă să bage băţul prin gard: ”Dar cu adopţiile cu faceţi?”. O să vă spunem. Eu cred foarte tare că comunitatea LGBTQ este foarte deranjată de faptul că se simt folosiţi, că sunt o masă de manevră a politicienilor şi că fac ping-pong cu LGBT. Dacă vrei să faci un lucru, cum ar fi parteneriatul civil, pune-i la aceeaşi masă, vorbiţi şi haideţi să-l faceţi! Nu să veniţi să la televizor şi să spuneţi că aia a făcut aşa, deci e homofobă. Nu, nu-i aşa”.