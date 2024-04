Presat de suporteri, Bergodi și-a pierdut cumpătul

Rapid a înregistrat al patrulea eșec consecutiv în play-off, fiind prima echipă care „reușește“ o asemenea performanță de când a fost implementat și la noi acest sistem.

Eșecul cu 1-0 pe teren propriu suferit în fața lui Sepsi Sf. Gheorghe, echipă pe care nu numai că nu a învins-o niciodată dar nici nu i-a putut da un gol, a inflamat rău spiritele în Giulești. Ultimul sfert de oră al meciului a fost straniu. Fundașii Rapidului, care până atunci jucaseră acceptabil, în mod inexplicabil au început să lase adevărate bulevarde în jumătatea proprie, invitându-i parcă pe covăsneni la atac. Și golul a venit simplu, chiar dacă în ultimele momente ale partidei, pe o astfel de acțiune la care Debeljuh a rămas singurul cu portarul și a marcat. Chiar dacă nu ar fi făcut-o și ar fi rămas 0-0, deja tribunele erupeau și voiau de la conducere sacrificarea italianului Cristiano Bergodi, devenit clar principalul vinovat. „Demisia, demisia!“ s-a strigat la unison, iar Bergodi a înțeles totul, inclusiv ceea ce nu se vedea cu ochiul liber. Motiv pentru care, pentru prima dată, gentlemanul din el a lăsat loc unui om care își simte sfârșitul aproape și care se transformă într-un car de nervi, certându-se cu toată lumea. Conferința de presă de după meci a însemnat răbufnirea italianului la întrebările presei.

”În noiembrie și în decembrie ce s-a întâmplat?”, a fost întrebat Cristiano Bergodi. ”În noiembrie și în decembrie, am avut cei mai buni jucători accidentați. Ce întrebare e asta? Tu unde trăiești?”, a răspuns tăios italianul.

”Dumneavoastră în ce lume trăiți?”, a fost replica jurnalistului care l-a enervat teribil pe Cristiano Bergodi, care și-a ieșit din minți. ”Trebuie să ai respect! În ce lume trăiesc? Stai liniștit! După FCSB am reușit. Fără Rrahmani, fără Petrila. Am avut două luni în care n-am avut atacanți.

Scoate jucătorii importanți de la FCSB și să vedem ce fac ei! Două luni am reușit cu Craiova și cu FCSB să câștigăm! Două luni au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers. Jucători foarte importanți. Și tot am rămas acolo sus. Și chiar dacă nu am câștigat!

Ce probleme de jucători am avut în noiembrie-decembrie? Cu Rrahmani, Petrila. Ce înseamnă că am câștigat cu Craiova și FCSB? Echipele trebuie să aibă anumite caracteristici. E greu când jucăm fără atacant, fără mijlocaș. Nu mă învață nimeni fotbal pe mine”