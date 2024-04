Meciurile retur din sferturile UCL se joacă pe 16 -17 aprilie

Drumul spre marea finală de pe Wembley continuă, iar în această săptămână, vom afla cele patru echipe calificate în semifinale. În prima manșă, am văzut un festival de goluri spectaculoase, iar returul se anunță cu adevărat promițător.

Marți, 16 aprilie (ora 22:00)

FC Barcelona – PSG (3-2 în tur)

Borussia Dortmund – Atletico Madrid (1-2 în tur)

Miercuri, 17 aprilie (ora 22:00)

Manchester City – Real Madrid (3-3 în tur)

Bayern München – Arsenal Londra (2-2 în tur)

FC Barcelona – PSG

A fost spectacol total în tur și, deși mulți o considerau favorită pe PSG, FC Barcelona a arătat ADN-ul pe care îl are și s-a impus cu 3-2. Returul o are așadar favorită pe FC Barcelona, care are și golul în plus marcat de partea ei, dar și avantajul terenului propriu.

Totuși, PSG este o echipă capabilă oricând să facă un meci mare. Iar în ultimele cinci partide i-a dat de fiecare dată gol Barcelonei. Dacă ești pasionat de pariuri, poți lua în calcul o selecție și mai îndrăzneață, că francezii vor marca Peste 1.5 goluri, care la agenția online Unibet are cota 2.06. Pentru victorie, PSG are cota 3.05, egalul are 3.80, iar victoria Barcelonei are 2.23.

Borussia Dortmund – Atletico Madrid

În prima manșă, Atletico Madrid a câștigat cu 2-1. Poate fi, fără probleme, un avantaj suficient pentru trupa lui Diego Simeone, care este recunoscută pentru faptul că știe să se apere și să lupte atunci când are nevoie să obțină un rezultat.

Dortmund nu are nici pe departe un sezon perfect, astfel că e de așteptat un meci destul de închis. Un pont atractiv este X la pauză, la o cotă excelentă oferită de Unibet, 2.35. Egalul la finalul timpului regulamentar are cota 3.65, victoria gazdelor are 2.23, iar succesul lui Atletico are 3.15.

Manchester City – Real Madrid

În prima manșă am văzut unul dintre cele mai tari meciuri din acest an. S-a terminat 3-3, iar nivelul așteptărilor înaintea returului este ridicat. Se întâlnesc două dintre pretendentele la câștigarea trofeului și sunt șanse bune să vedem un nou festival de goluri.

City a făcut o demonstrație de forță în weekend, cu 5 goluri în poarta lui Luton, iar recent a dat câte 4 goluri cu Aston Villa și Crystal Palace. Real are și ea un atac de top, iar recent le-a dat 4 goluri Osasunei și lui Celta Vigo. Cota pentru pariul peste 3.5 goluri este destul de atractivă – 2.45 la casa de pariuri online Unibet. City are 1.65 să câștige, egalul are 4.25, iar succesul spaniolilor are 5.00.

Bayern München – Arsenal

Bayern nu are deloc cel mai bun parcurs în campionat, dar în Champions League a arătat ca o formație diferită. A reușit să se motiveze și să-și ridice nivelul, iar rezultatul de 2-2 din turul cu Arsenal ne demonstrează acest lucru.

Mai mult, Bayern s-a impus în ultimele două meciuri de acasă contra lui Arsenal, de fiecare dată cu 5-1. Are și un avantaj moral, iar Unibet îi oferă cota 1.85 la calificare, care merită luată în calcul. Pentru un succes în timpul regulamentar, Bayern are cota 2.55, egalul are 3.60, iar succesul lui Arsenal are 2.70.

Cotele sunt preluate de pe site-ul agenției de pariuri online Unibet (L1160657W000330 ONJN) și pot suferi modificări în orice moment. Pe lângă oferta impresionantă pregătită pentru duelurile din Champions League – sute de opțiuni de pariere pentru fiecare partidă – Unibet a pregătit o nouă ediție a concursului de tip predictor Game of Champions. Participarea este gratuită pentru toți utilizatorii, iar premiul oferit celui care reușește să indice corect toate răspunsurile este de 125.000 RON cash.