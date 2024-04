Iordănescu este disperat! Tricolorii se accidentează pe bandă rulantă

Mai este foarte puțin timp până când, pe 7 iunie România va întâlni Ucraina în primul meci din grupa de la turneul final al EURO 2024 din Germania. Și veștile care îi parvin selecționerului Edi Iordănescu referitor la starea de sănătate a internaționalilor nu sunt deloc bune. Sunt o mulțime de jucători cu probleme serioase, Olimpiu Moruțan este deja oficial out cu ruptură de tendon, iar în privința celorlați care au acuzat în ultima vreme probleme doar Dennis Man de la Parma ar sta mai bine.

Cel mai bun jucător al liderului din Serie B a lipsit etapa trecută de la victoria cu 4-0 a cruciaților pe teren propriu în fața lui Lecco, dar medicii clubului italian l-au examinat și spun că este vorba doar despre o inflamație musculară, nici măcar întindere și în zece zile ar trebui să fie apt sută la sută de joc. Dar este posibil ca din cele trei etape rămase să o mai joace doar pe ultima sau să nu mai intre în nici una.

Ultimul căzut pe lista lui Edi este o piesă extrem de importantă din centrul defensvivei, titular incontestabil în preliminarii. Este vorba despre puternicul Andrei Burcă, accidentat în prima repriză a partidei din prima ligă a Arabiei Saudite dintre echipa sa, Al-Okhdood cu Abha, scor 4-0. Situația lui Burcă este delicată, se așteaptă RMN-ul, dar pericolul de a avea rutpură musculară este foarte mare și atunci ar fi al doilea nume greu out de la EURO.

La fel de delicată este situația lui Vladimir Screciu, aflat la o clinică din Finlanda, unde încearcă o recuperare miraculoasă, pentru că după cum spune selecționerul s-a pierdut mult timp greșindu-i-se diagnosticul. Sorin Cârțu a explicat la FANATIK SUPERLIGA ce se întâmplă cu Screciu, după ce a vorbit cu el.

”Am vorbit cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să joace la Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”.

Șanse mari de recuperare are George Pușcaș, atacantul lui Bari, care a suferit o accidentare la mână, a fost deja operat, e în convalescență, dar toate estimările sunt că el poate fi recuperat pe deplin. Rămâne de văzut cum va decurge recuperarea atacantului FCSB, Florinel Coman, care a avut probleme la inghinali în timpul meciului de la Sfântu Gheorghe și care a plecat la Belgrad, pentru un tratament de patru zile cu celebra vindecătoare Marijana Kovacevic.