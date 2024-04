Programul semifinalelor Champions League 2023/2024

Marți și miercuri, de la ora 22:00, se vor disputa meciurile din prima manșă a semifinalelor Champions League. Seria semifinalelor este deschisă de partida dintre Bayern München și Real Madrid, în timp ce miercuri va avea loc meciul dintre Borussia Dortmund și PSG.

Manșa retur este programată pe 7 și 8 mai, în timp ce finala va avea loc pe 1 iunie, pe stadionul Wembley din Londra.

Bayern München – Real Madrid

Un clasic al fotbalului continental, având în vedere cât de bine se cunosc cele două echipe. De fapt, ele se află și pe podiumul celor mai titrate echipe din Champions League. Real Madrid se poate mândri cu cele 14 trofee Champions League pe care le are în palmares, în timp ce Bayern are 6. Deasupra lor se află AC Milan, pe treapta a doua a podiumului.

Fiind obișnuite cu fazele finale ale competiției, Bayern și Real s-au întâlnit până acum de șapte ori în semifinale. De patru ori s-au impus bavarezii și de trei ori spaniolii. La general, Real Madrid are 12 victorii, Bayern are 11, iar 3 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cele două echipe sunt lipsite de griji în campionat, astfel că se pot concentra la această partidă. Real este ca și campioană, în timp ce Bayern München a pierdut matematic titlul în fața celor de la Leverkusen.

La calificare, agenția online Unibet îi oferă lui Real Madrid cota 1.50 la calificare, iar Bayern are 2.50. Real are 2.85 să câștige la München, egalul are 3.70, iar succesul gazdelor are 2.38. Totuși, având în vedere apetitul ofensiv al celor două echipe, ne putem aștepta la un meci cu multe goluri.

Borussia Dortmund – PSG

PSG caută a doua finală Champions League din istorie și primul trofeu. Ar fi încununarea unor investiții colosale făcute de conducerea clubului. În drumul spre finală, PSG o întâlnește pe Dortmund, echipă care are un sezon modest în Bundesliga.

PSG și Dortmund se știu bine deoarece s-au întâlnit și în faza grupelor. Atunci, la Dortmund scorul a fost 1-1, în timp ce PSG s-a impus cu 2-0 pe teren propriu. În total, PSG are două victorii contra lui Dortmund, nemții au câștigat o dată, iar trei meciuri s-au terminat la egalitate.

Până acum, Dortmund a mai fost prezentă în trei semifinale de Champions League. O dată s-a calificat în finală, în 2013, iar de două ori a pierdut. Pentru PSG, aceasta va fi a treia semifinală din ultimii cinci ani de Champions League. Francezii au tot o finală, în 2020, când au fost învinși de Bayern München după golul marcat de Coman.

În ceea ce privește cotele online la pariuri 1X2, Dortmund are 2.63 să se impună, PSG are 2.50, iar egalul are 3.75. La calificare, PSG are 1.35, iar Dortmund are 3.00. Va fi interesant însă să vedem deznodământul din meciul de miercuri, mai ales că ambele echipe își propun să marcheze.

