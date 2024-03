Optimi Champions League 12-13 martie

În această săptămână, vor avea loc ultimele patru partide din manșa retur a optimilor din Champions League. Tabloul sferturilor de finală va fi completat marți și miercuri, când au loc patru confruntări interesante.

Până în acest moment, nu au fost surprize în Champions League. În sferturile de finală, s-au calificat deja Real Madrid, PSG, Manchester City și Bayern München. Ultimele patru echipe se vor afla marți și miercuri seara, când se va juca după următorul program:

Marți, de la ora 22:00

Arsenal – FC Porto (0-1 în tur)

FC Barcelona – Napoli (1-1 în tur)

Miercuri, de la ora 22:00

Atletico Madrid – Inter (0-1 în tur)

Borussia Dortmund – PSV (1-1 în tur)

FC Barcelona – Napoli: Un meci cât un sezon pentru catalani

Ambele echipe au sezoane dezamăgitoare în campionat, astfel că își îndreaptă atenția către evoluția din Champions League. Xavi a anunțat deja că o va părăsi pe FC Barcelona la finalul sezonului, în timp ce Napoli a schimbat recent antrenorul.

În prima manșă, scorul a fost 1-1, iar acum FC Barcelona poate profita de avantajul terenului propriu. Napoli nu joacă bine în deplasare, iar catalanii vor da totul pentru victorie. Dacă ești pasionat de pariuri, poți să încerci selecția că FC Barcelona va câștiga în timpul regulamentar și se vor înscrie sub 4.5 goluri. În oferta Unibet, acest pariu combinat are cota 2.10.

Arsenal – FC Porto: Englezii au pierdut în tur

Prima manșă ne-a oferit un rezultat surprinzător, deoarece Arsenal a cedat în deplasarea din Portugalia cu 1-0. A fost doar un accident, în condițiile în care englezii au opt victorii în ultimele nouă meciuri. Mai mult, atacul este la cote înalte, cu 23 de goluri marcate în ultimele cinci meciuri din Premier League.

Poți încerca un pariu pe goluri în partida de marți. Dacă mizezi pe Peste 1.5 goluri în prima repriză, primești cota 2.25 la Unibet. Cât privește cotele 1X2, avantajul lui Arsenal este clar: doar 1.21 este cota pentru un succes regulamentar. Egalul are cota 7.00, iar victoria lui Porto 14.00.

Atletico – Inter: Italienii au un ușor avantaj

Inter Milano a câștigat în prima manșă cu 1-0 printr-un gol marcat pe final de Arnautovic și pornește ușor favorită. E de anticipat un duel echilibrat, în care Inter va încerca să nu încaseze gol și să profite de avantajul din meciul tur.

Nici Atletico nu strălucește în acest sezon, astfel că am putea avea parte de un meci cu puține reușite. Cotele la pariuri 1X2 ne arată cât de echilibrat este duelul: 3.05 are Atletico la victorie, 3.20 este cota pentru egal și 2.48 pentru victoria lui Inter.

Borussia Dortmund – PSV: Va fi spectacol în tribune și pe teren

Borussia Dortmund este recunoscută la nivel mondial pentru fanii pe care îi are, iar duelul cu PSV va fi din nou sold out. În tur, scorul a fost 1-1, astfel că se poate spune că Borussia Dortmund are un ușor avantaj dat de terenul propriu. Nemții au și două victorii la rând în campionat, prin urmare, putem afirma că au moralul bun.

Poți să încerci să mizezi pe victoria Borussiei Dortmund în timpul regulamentar, mai ales că este o cotă bună: 2.06. Victoria oaspeților în timpul regulamentar are 3.25, iar egalul are cota 3.80.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.