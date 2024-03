Messi poartă veșminte arabe. Considerat un adevărat ambasador al turismului din Arabia Saudită, starul argentinian Lionel Messi a fost filmat îmbrăcat în veșminte arabe.

In ianuarie, Autoritatea Saudită de Turism (STA) a anunțat că brandul de turism al țării marca „Saudi Welcome To Arabia” și-a dezvăluit cea mai recentă campanie globală de marketing avandu-l pe Messi ca ambasador.

Campania cu numele „Mergi dincolo de unde gândești“ are ca ținte Europa, India și China și are rolul de a elimina concepțiile greșite despre această destinație.