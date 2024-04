Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, s-a resemnat: Doar o minune ne mai salvează!

Dinamo pare că se duce, iremediabil, de la meci la meci spre un deznodământ trist pentru fanii alb-roșii, adică a doua retrogradare pe parcursul a trei ani. Dacă acum trei ani căderea pentru prima dată în istoria clubului s-a datorat situației financiare dramatice, mulți jucători plecând, acum banii nu sunt problema, ci faptul că echipa nu joacă nimic.

Cu cuțitul la os, aflată deja pe penultimul loc, care duce în Liga 2, era de așteptat ca partida de vineri seară de pe stadionul Arcul de Triumf cu FC Voluntari, și ea luptând pentru salvare, să fie una jucată la maxim de intensitate de Dinamo. Care nu avea ca variantă decât victoria. Meciul s-a terminat nedecis, 1-1, dar dincolo de rezultat a mirat cel mai tare faptul că a lipsit acea răutate a câinilor, care să se ducă în haită peste adversar și să-l muște. La finalul partidei suporterii au apostrofat dur jucătorii și au cerut plecarea imediată a antrenorul Zeljko Kopic, de parcă s-ar găsi acum, cu patru etape înainte de finalul play-out-ului, un tehnician care să își asume un asemenea risc.

Antrenorul croat a părut resemnat la conferința de presă și a recunoscut cu sinceritate faptul că numai o minune ar mai putea salva echipa de la retrogradare.

„Suntem cu toții dezamăgiți. Singura noastră dorință în acest meci a fost să luăm cele 3 puncte. În prima repriză nu am jucat ce trebuie. Am pasat de prea multe ori în spate, nu am creat suficiente spații între linii. Nu ne-am mișcat suficient pe teren pentru a ne deplasa adversarii din zonele lor. Au fost răbdători. Au așteptat momentele oportune să facă tranziția.

Cu ceva efort, am reușit să marcăm primul gol. După aceea, cred că imediat, la un minut distanță am primit gol și ne-a fost dificil să gestionăm până la pauză. Am discutat despre tot ce s-a întâmplat. Iar apoi, în a doua repriză, cred că am jucat puțin mai bine. Am avut mai multe atacuri, am alergat mai mult, am creat spații.

Am reușit să ducem mingea în ultima treime a terenului în careu. Dar, într-un final, nu am reușit să mai marcăm. Și trebuie să spunem că Voluntari și-a creat 2-3 ocazii pe tranziție, când puteau marca.

În acest moment, ne aflăm într-o situație foarte dificilă. Am reușit să obținem doar un punct și înțeleg că toată lumea e nemulțumită și dezamăgită. Trebuie să demonstrăm pe teren, trebuie să jucăm. În teorie, nu este nimic terminat, dar nu mai depinde numai de noi.

„A fost un meci crucial pentru noi, iar acum trebuie să vedem ce se întâmplă și în celelalte meciuri, iar apoi să jucăm aceste ultimele două meciuri. În ultimele meciuri am avut câteva momente bune, dar nu am fost la cel mai înalt nivel pe durata celor 90 de minute. Asta este unul dintre motivele pentru care ne aflăm în această situație.

Da, în acest moment, ar fi un miracol să ne salvăm. Mi se pare normal (n.r. supărarea fanilor). Ei iubesc acest club, îl susțin, sunt întotdeauna alături de echipă. Merg cu noi la toate meciurile din deplasare și e normal să fie dezamăgiți.

Jucătorii vor să lupte, eu sunt cu ei în fiecare zi. În toate aceste meciuri am fost foarte aproape de rezultate bune”.