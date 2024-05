Andrei Tinu acuzat de trădare

De ce de-abia acum? Fiindcă astăzi au rămas definitive candidaturile și niciun coleg republican nu are asigurat un post eligibil. Am investit bani, timp, energie și suflet în construcția unui nou proiect politic nu pentru a fi membri ai AUR, ci pentru a reprezenta în cadrul alianței suveraniste, pe baza unui protocol și a unui algoritm, valorile și principiile #republicane . Dar, din păcate, din cauza unor chestiuni birocratice și erori de negociere, acest lucru nu a mai fost posibil. De aceea, eu și colegii mei am decis să renunțăm la cursa electorală și să ne întoarcem în Partidul Republican din România , acolo unde vom continua să ne punem în aplicare proiectele politice.